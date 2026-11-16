¿De cuánto será la derrama económica por el Tecate Comuna? IA

El festival Tecate Comuna 2026 no solamente reunirá a miles de aficionados a la música en Puebla, también representa una oportunidad para impulsar el turismo y la actividad comercial de San Andrés Cholula. Para esta edición, las autoridades municipales estiman una derrama económica superior a los 75 millones de pesos, además de la llegada de más de 70 mil personas.

El encuentro musical se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Foro Cholula, ubicado sobre la Recta a Cholula. La expectativa es que la llegada de visitantes beneficie a diferentes sectores, principalmente hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y servicios de transporte.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, destacó la importancia de recibir nuevamente este espectáculo, que se ha convertido en uno de los encuentros musicales de mayor convocatoria en Puebla.

De acuerdo con la alcaldesa, los asistentes no solamente representan movimiento para la industria del entretenimiento, sino también oportunidades para los negocios locales, debido a los gastos que realizan durante su estancia en el municipio y sus alrededores.

¿Cuánto dinero dejará el Tecate Comuna 2026 en Cholula?

La proyección del Ayuntamiento de San Andrés Cholula contempla una derrama económica superior a los 75 millones de pesos, resultado de la actividad que generarán los más de 70 mil visitantes esperados para el festival.

El impacto no se limita a la venta de boletos. Una parte importante del movimiento económico proviene de los gastos adicionales que realizan quienes viajan desde otros municipios y estados para asistir a los conciertos. Entre los sectores que podrían beneficiarse destacan:

Hotelería: visitantes que necesitan hospedaje antes o después del festival.

visitantes que necesitan hospedaje antes o después del festival. Restaurantes y gastronomía: consumo de alimentos y bebidas en establecimientos de la zona.

consumo de alimentos y bebidas en establecimientos de la zona. Transporte: contratación de taxis y otros servicios de movilidad.

contratación de taxis y otros servicios de movilidad. Comercios locales: compras y consumo de productos durante la estancia de los asistentes.

compras y consumo de productos durante la estancia de los asistentes. Turismo: visitas a diferentes atractivos de San Andrés Cholula y municipios cercanos.

De esta manera, el festival se convierte en un escaparate para los negocios locales y en una oportunidad para fortalecer la actividad turística de la región.

¿Dónde será el Tecate Comuna 2026?

El festival tendrá como sede el Foro Cholula, ubicado sobre la Recta a Cholula, en San Andrés Cholula, Puebla.

La ubicación fue confirmada nuevamente después de que los organizadores anunciaran inicialmente un cambio al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc. Sin embargo, tras alcanzar acuerdos relacionados con la logística, producción y operación del espectáculo, se determinó que regresaría a su recinto habitual.

La organización informó que los boletos adquiridos conservarían su validez y que no sería necesario realizar trámites adicionales por el cambio de sede.

¿Qué lugares visitar en San Andrés Cholula durante el Tecate Comuna?

Además de asistir a los conciertos, quienes viajen a Puebla pueden aprovechar su estancia para conocer algunos de los atractivos turísticos de San Andrés Cholula.

Entre los sitios que destacó Guadalupe Cuautle se encuentra la Gran Pirámide de Cholula, uno de los principales referentes históricos de la región, así como el Santuario de la Virgen de los Remedios, ubicado en la parte superior de la zona arqueológica.

También se encuentra Lomas de Angelópolis, una zona reconocida por su oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento.

La invitación de las autoridades es que los visitantes aprovechen el viaje para conocer el municipio y no limiten su estancia únicamente a las actividades musicales.

Con estas expectativas, el Tecate Comuna 2026 se perfila como un evento relevante para la agenda musical y turística de Puebla, no solamente por su cartelera, sino por el movimiento económico que puede generar para San Andrés Cholula y su zona conurbada.