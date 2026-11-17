2ª Cumbre Nacional Mariposa Monarca en Morelia

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla anunció la realización de la 2ª Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la Casa de la Cultura de Morelia. Este evento se lleva a cabo con el objetivo de fortalecer la conservación de la Mariposa Monarca y preservar uno de los fenómenos migratorios más importantes de México.

El encuentro contempla la participación de más de 400 expertos, investigadores, funcionarios y ejidatarios. Durante las jornadas se desarrollarán ponencias y se presentarán proyectos de investigación; además, se realizará la entrega de 15 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), así como una experiencia interactiva con lentes de realidad aumentada y exhibición de artesanías de productores locales.

El gobernador estatal señaló que con el objetivo de fortalecer los esfuerzos en favor del hábitat de la especie, entre 2025 y 2026 se reforestaron más de 916 mil plantas en una superficie superior a las mil 526 hectáreas dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y sus zonas de amortiguación, lo que benefició directamente a los municipios de Ocampo, Áporo, Angangueo, Senguio y Zitácuaro.

Por su parte, Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente, explicó que durante este año se autorizaron 20 programas de Manejo Forestal y se destinaron más de 479 mil 750 pesos en Pago por Servicios Ambientales en concurrencia con la Conafor y la Cofom.

Finalmente anunció que para la próxima temporada de hibernación noviembre 2026 – marzo 2027, la apertura oficial de los santuarios en Michoacán se realizará el próximo 21 de noviembre en el Santuario El Rosario, sumándose a la oferta turística y ambiental de los santuarios de Sierra Chincua y Senguio.