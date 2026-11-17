México y Canadá buscan impulsar la industria farmacéutica y biotecnológica

La Embajada de México en Canadá recibió en Ottawa a representantes del sector farmacéutico y biotecnológico, en un encuentro enfocado en ampliar las oportunidades de inversión y colaboración científica entre ambos países, en línea con los objetivos del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión contó con la participación de Guy Jean Savoir, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), así como de Paul Place y Judith Viens, integrantes de HERC, quienes participaron en el marco de su simposio. El embajador Carlos Joaquín González informó que el acercamiento busca fortalecer los vínculos entre las industrias de ambos países.

Impulsar investigación y alianzas industriales

Entre los objetivos del encuentro se encuentra promover nuevos proyectos de inversión, ampliar la cooperación científica y generar alianzas industriales que permitan fortalecer las capacidades del sector farmacéutico y biotecnológico.

Asimismo, se busca avanzar en la resiliencia de las cadenas de suministro, mediante una mayor colaboración entre empresas e instituciones, con el propósito de fortalecer la industria y sus procesos de investigación y desarrollo.

El acercamiento forma parte de las acciones de vinculación económica de México con Canadá y de los esfuerzos para ampliar la cooperación internacional en sectores estratégicos.