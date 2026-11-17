DIF Tamaulipas beneficia a más de 4 mil familias

Más de 4 mil familias de cuatro municipios de Tamaulipas recibieron poco más de 80 mil productos alimenticios a través de las Ferias Mercado de Alimentos

Gracias al programa “Come Bien, Vive Bien” más de 4 mil familias de cuatro municipios de Tamaulipas recibieron poco más de 80 mil productos alimenticios. Se trata de una iniciativa del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, con la finalidad de apoyar la economía familiar, facilitar el acceso a alimentos y fortalecer el consumo de productos elaborados y cosechados en la entidad.

En coordinación con los gobiernos municipales de Matamoros, Soto la Marina, Xicoténcatl y Ocampo, la administración estatal realizó estas jornadas alimentarias, entregando paquetes integrados por hortalizas y productos de la canasta básica, entre ellos harina de maíz, queso y chorizo.

La dinámica de estas ferias consiste en acercar directamente a las familias una variedad de alimentos de producción regional, mediante paquetes que se entregan gratuitamente gracias a un esquema de subsidio compartido. El DIF Tamaulipas aporta el 70% del costo y los ayuntamientos participantes cubren el 30% restante.

Esta estrategia también impulsa a los productores tamaulipecos, al incorporar alimentos cultivados, procesados y elaborados en el estado, con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, además de la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, que en cada jornada otorga dos kilogramos de filete de pescado por familia, producto procesado por pescadores de la Laguna Madre.

La más reciente edición de la Feria Mercado de Alimentos se realizó en Ocampo, donde concluyó la etapa correspondiente a este año. La jornada tuvo como sede la Unidad Deportiva del municipio y reunió a habitantes de la cabecera municipal y de comunidades rurales como Adolfo López Mateos, Chamal Viejo, Ricardo Flores Magón, La Muralla y Las Canoas, entre otras, quienes tuvieron acceso a los productos y apoyos alimentarios.