CONIBIO Global La organización reportó el hallazgo de al menos mil 500 piezas tras el lanzamiento de prueba número 15 del cohete Starship (EFE)

En el transcurso de este martes 17 de noviembre fueron identificados miles y posiblemente millones de fragmentos de basura espacial pertenecientes al cohete Starship de SpaceX, luego de quedar esparcidos en territorio mexicano frente a las costas de Playa Bagdad, en Tamaulipas.

¿Hay basura espacial de SpaceX en Tamaulipas?

La organización CONIBIO Global informó este martes a través de sus redes sociales que sus técnicos de campo se encontraban realizando diversos trabajos de documentación en la zona, la cual se vio afectada por condiciones climáticas adversas que complicaron las labores de inspección y recolección.

Debido a la presencia de marea alta y los efectos del frente frío, el acceso a Playa Bagdad se volvió prácticamente inaccesible; aun así, los especialistas descubrieron al menos mil 500 piezas de basura espacial de distintos tamaños, incluyendo fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX.

CONIBIO Global estimó que la cantidad total de fragmentos esparcidos en la playa podría ascender a millones de piezas en el mar.

Ante este panorama, los técnicos continúan en el sitio evaluando y recolectando los restos encontrados para posteriormente entregarlos a las autoridades.

¿Qué materiales han encontrado en la playa?

Según los reportes de los especialistas, entre el material localizado destacan restos de plástico blanco con cinta gris, fragmentos de caucho negro y piezas con pegamento azul correspondientes a la pared interna del propulsor.

¿Por qué llegó basura espacial a costas mexicanas?

El hallazgo realizado por los técnicos se deriva directamente del lanzamiento de prueba número 15 del cohete Starship efectuado en Texas, Estados Unidos.

El despegue ocurrió el pasado 13 de noviembre a las 16:47 horas desde su plataforma en Starbase; ese modelo, que mide 124 metros de altura y es considerado el cohete más grande y potente del mundo, logró alcanzar la órbita terrestre y desplegar con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet Starlink, también propiedad del empresario Elon Musk.

Aunque la misión de SpaceX concluyó hasta el sábado 14 de noviembre tras concretar la primera recuperación de una nave espacial de su tipo, asegurando el regreso del vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento 2 luego de pasar un día en órbita y descender de manera controlada entre un cielo nublado, diversos componentes que fueron desprendidos durante la operación terminaron arrastrados en dirección a Tamaulipas.