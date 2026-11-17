Parras, Coahuila

Con el objetivo de promover su oferta turística, gastronomía, artesanías, tradiciones y atractivos ante representantes del sector nacional e internacional, los ocho pueblos mágicos de Coahuila participarán en el encuentro nacional que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas.

El presidente de la Asociación Internacional de Periodistas y Promotores de Turismo, Armando de la Garza Gaytán, informó en Monclova que la delegación coahuilense acudirá con representantes de sus ocho destinos reconocidos, para dar a conocer los atractivos del estado y ampliar sus niveles de turismo.

La representación estará integrada por Parras, Viesca, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Candela y Arteaga. También se contempla la participación de autoridades estatales, alcaldes, prestadores de servicios, operadores turísticos y artesanos.

En esta edición el objetivo principal de Coahuila será la promoción gastronómica y artesanal. También asistirán turoperadores de Coahuila para presentar alternativas de viaje y establecer vínculos comerciales con representantes de otros destinos.

Armando de la Garza, señaló que la reunión representa una oportunidad para que cada localidad exponga sus características particulares, los atractivos que respaldan su nombramiento y las experiencias que puede ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros.

Este encuentro contempla la participación de 177 Pueblos Mágicos de México, distribuidos en las 32 entidades federativas, además de exhibiciones turísticas, muestras de gastronomía tradicional, artesanías, actividades culturales y encuentros de negocios entre operadores, compradores y prestadores de servicios.

La continuidad de este evento permitirá mantener un espacio permanente de promoción e intercambio comercial para los destinos incorporados al programa federal.

La delegación de Coahuila estará acompañada por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Ammezcua González , quien retomó sus funciones después de concluir su licencia, además de alcaldes y representantes de los sectores turístico y artesanal.