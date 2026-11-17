Coahuila encabeza lista nacional con mayor seguridad para las empresas

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), Coahuila es el Estado donde las empresas se sienten más seguras del país. Estos resultados demuestran el logro de la estrategia de seguridad implementada en la administración del gobernador coahuilense, Manolo Jiménez Salinas

Esta encuesta se realiza cada dos años con el objetivo de consultar a los negocios cuál es la confianza que tienen sobre sus autoridades de seguridad y procuración de justicia, así como la percepción de inseguridad que sienten en sus territorios.

En este documento se expone que, en promedio, siete de cada 10 empresas se sienten seguras en Coahuila. Es decir, de acuerdo con esta medición, sólo el 26.4 por ciento de las empresas percibe inseguridad en la entidad, cuando la media nacional es de 71.2 por ciento, más de 44 puntos porcentuales de diferencia.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en percepción de seguridad, con el 71.5 por ciento de su población que manifiesta sentirse segura en la entidad.

Desde el inicio de la administración actual, encabezada por Manolo Jiménez, el Modelo Coahuila de Seguridad se ha fortalecido basado en más y mejores acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza

Se continúa fortaleciendo la coordinación entre todas las autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, la investigación y resolución de los delitos, y la atención a víctimas.

En la Mesa Estatal de Seguridad, Jiménez ha instruido a coordinarse y trabajar en equipo con empresarios y sus distintos gremios, con el objetivo de atender inquietudes y trabajar coordinados.

Por lo que se han mantenido reuniones con el sector restaurantero, hotelero, comercio y otros sectores económicos.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que estos resultados señalan que la gente sigue confiando en el modelo de seguridad en Coahuila y en sus autoridades y que es un estímulo para seguir trabajando y no bajar la guardia.

Reiteró que en Coahuila se hace equipo con la población, con líderes de empresas y gerentes, con quienes no solo se analiza el entorno cercano alrededor de las empresas, sino el de sus trabajadores y recorridos de quienes deben transportar mercancías.

Fernández Montañez aseguró que Coahuila cuenta con las carreteras más seguras del país, donde los tres órdenes de gobierno patrullan y vigilan la zona urbana, brechas, como carreteras federales y estatales.

Además, señaló que se han invertido cientos de millones de pesos en infraestructura de seguridad, como la construcción y rehabilitación de 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, distribuidos y ubicados de manera estratégica en todas las regiones de la entidad.