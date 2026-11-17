Frente Frío 6 ¿Qué estados serán los más afectados este 17 de noviembre y cuál es el prónostico del clima? (Pexels)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 17 de noviembre la llegada de frentes fríos número 6 y 7 en el país, que ocasionarán lluvias intensas, rachas de viento y descenso en las temperaturas en diversas entidades de la República Mexicana.

¿Cómo impactarán los frentes fríos 6 y 7 al país?

El frente frío número 6 se extenderá sobre el Golfo de México en su desplazamiento hacia el sureste del territorio nacional.

Al interactuar con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, este fenómeno provocará lluvias fuertes, rachas de viento de 50 a 70 km/h y un descenso de temperatura en el país.

De manera, el frente frío número 7 se combinará con una vaguada en altura, generando chubascos acompañados de lluvias fuertes, rachas de viento intensas y bajas temperaturas en gran parte del noroeste de México.

¿Qué estados registrarán lluvias este martes?

La presencia de un canal de baja presión en conjunto con el ingreso de humedad detonará precipitaciones en el norte, noreste, occidente, centro y sur bajo el siguiente pronóstico:

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero, acompañado de intervalos de chubascos.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala con lluvias aisladas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Durante las primeras horas de la mañana prevalecerá el ambiente frío en la Ciudad de México y el Estado de México, con presencia de bancos de niebla y temperaturas bajas.

Hacia la tarde se mantiene el pronóstico de lluvias aisladas en ambas entidades.