Tercer Informe de Gobierno de Coahuila Gobernador Manolo Jiménez Salinas

A la mitad de su administración, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó este martes su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, en el que destacó la seguridad, la estabilidad económica y la gobernabilidad como los principales resultados de sus primeros tres años al frente de la entidad.

En un escenario nacional marcado por la polarización política y la incertidumbre económica internacional, el mandatario estatal puso especial énfasis en la capacidad de construir acuerdos entre los distintos órdenes de gobierno, los poderes del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil, independientemente de las diferencias partidistas.

Ante las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura, Jiménez Salinas hizo un recuento de los compromisos asumidos durante su campaña, exponiendo los avances de una agenda gubernamental orientada a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“En Coahuila no hay lugar para la polarización: aquí no hay izquierdas ni derechas, sino puro pa’delante. Coahuila está por encima de cualquier color partidista”, expresó.

Seguridad, la principal apuesta de Coahuila Durante los primeros tres años de la administración estatal se han destinado 12 mil millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad, recursos que se han traducido en la construcción de 18 cuarteles y cinco arcos de seguridad carreteros, la instalación de más de mil cámaras de vigilancia y la entrega de 568 patrullas, unidades tácticas y vehículos blindados.

El gobernador destacó que, por primera vez desde que se realiza la medición del INEGI a la que hizo referencia, Coahuila se posicionó como el estado más seguro de México, además de contar con tres de las diez ciudades más seguras del país.

La seguridad se ha convertido también en uno de los principales argumentos de promoción económica de la entidad, particularmente en un contexto en el que las condiciones de estabilidad y certidumbre son determinantes para las decisiones de inversión.

190 mil millones de pesos en inversiones

En materia de desarrollo económico, Jiménez Salinas informó que durante su administración se han concretado 222 inversiones provenientes de 19 países, por un monto de 190 mil millones de pesos, a las que el Gobierno estatal atribuye la generación de 86 mil nuevos empleos.

Los resultados adquieren relevancia ante la incertidumbre comercial y arancelaria que enfrenta México, particularmente para una entidad cuya vocación industrial y ubicación geográfica mantienen una estrecha relación económica con Estados Unidos.

Coahuila continúa siendo uno de los principales referentes nacionales en la producción automotriz, de autopartes y carros de ferrocarril, además de destacar en sectores como la producción de plata refinada y leche.

Mantener la competitividad de la entidad, fortalecer su relación comercial con Estados Unidos y generar las condiciones para que el crecimiento industrial se traduzca en mejores oportunidades para la población serán algunos de los temas centrales de la segunda mitad del sexenio.

Más de 14 mil millones de pesos para nuevas megaobras Uno de los anuncios más relevantes del Tercer Informe fue la puesta en marcha de Mega Obras Coahuila 2029, un proyecto que contempla una inversión superior a los 14 mil millones de pesos para la ejecución de siete obras prioritarias.

Estos recursos se sumarán a los cerca de seis mil millones de pesos que, de acuerdo con el mandatario, se han invertido durante los primeros tres años en grandes proyectos de infraestructura en las cinco regiones del estado.

Asimismo, destacó la inversión de tres mil millones de pesos, en coordinación con los gobiernos municipales, para mejorar los servicios públicos en los 38 municipios de Coahuila. La infraestructura será un componente fundamental para acompañar el crecimiento económico y poblacional de la entidad, particularmente en las regiones que han experimentado una importante expansión industrial y urbana durante los últimos años.

Educación, salud y desarrollo social

En materia de desarrollo social, el gobernador informó que más de 500 mil familias han sido beneficiadas mediante 50 programas, mientras que nueve mil familias han obtenido certeza jurídica sobre su patrimonio a través de programas de escrituración.

En educación, destacó la entrega de útiles escolares gratuitos a 500 mil estudiantes, así como de uniformes y zapatos a 91 mil alumnos. También señaló el inicio de un programa para la construcción de 100 techumbres escolares y 16 nuevas preparatorias.

A través de Inspira Coahuila, más de 364 mil estudiantes participan en el programa de enseñanza del inglés Level Up, además de impulsarse estrategias de liderazgo, becas y atención socioemocional.

En salud, la administración estatal reportó una inversión de 300 millones de pesos para el programa Veamos la Discapacidad, el fortalecimiento de hospitales generales y 133 centros de salud, un incremento del 70 por ciento en las consultas médicas y un abasto de medicamentos del 85 por ciento.

Mediante el programa Salud Popular se brinda atención a 40 mil adultos mayores.

Turismo y diversificación económica

El mandatario también destacó el fortalecimiento de la actividad turística como una alternativa para diversificar la economía de Coahuila, una entidad históricamente identificada por su vocación industrial, minera y ganadera, pero que durante los últimos años ha buscado consolidar su oferta turística.

Entre los resultados mencionó el fortalecimiento de la Ruta Vinos y Dinos, el posicionamiento de Coahuila como el estado del norte del país con más Pueblos Mágicos y la realización de eventos de alcance nacional.

Como ejemplo, destacó el Rodeo Saltillo, que registró más de 125 mil asistentes, una ocupación hotelera del 95 por ciento y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos.

La gobernabilidad como sello de la administración

Más allá de las cifras, uno de los principales mensajes políticos del gobernador fue el reconocimiento a la disposición de las distintas fuerzas partidistas representadas en el Congreso local para mantener una relación de diálogo y respeto institucional.

Jiménez Salinas defendió una forma de gobernar basada en la construcción de acuerdos y la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos municipales y federal.

“Hace tres años asumimos el compromiso de llevar a Coahuila al siguiente nivel y hoy podemos decir que le hemos entrado con todo. En estos tres años, juntos, hemos dado gobernabilidad a Coahuila”, señaló.

Este miércoles 25 de noviembre, el mandatario presentará su Tercer Informe Ciudadano en Múzquiz, Pueblo Mágico ubicado en la Región Carbonífera, una zona de tradición minera y ganadera, de importante riqueza natural y cultural, y hogar de las comunidades kikapú y negra mascoga.

La elección de Múzquiz como sede permite colocar en la agenda estatal a una región alejada de los grandes corredores industriales y de los principales centros urbanos de Coahuila.

Con tres años de administración por delante, el reto será consolidar los resultados presentados, dar continuidad a las inversiones anunciadas y lograr que el crecimiento económico, la seguridad y la estabilidad institucional se reflejen en mejores condiciones de vida para las familias de las cinco regiones del estado.