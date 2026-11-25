Las aspiraciones de Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027 colocan nuevamente bajo el escrutinio público distintos episodios de su trayectoria política, entre ellos los cuestionamientos patrimoniales a su entorno familiar durante su gestión municipal y sus declaraciones respecto a la posibilidad de competir bajo las siglas de otro partido.

El 8 de diciembre de 2015, Leobardo Martín del Campo, hermano del entonces presidente municipal, y su hijo adquirieron 19 inmuebles por aproximadamente 13 millones de pesos en menos de dos años.

Los señalamientos sobre una presunta intervención del hermano del alcalde en asuntos de la administración municipal.

Aunque estos antecedentes plantearon interrogantes sobre la relación entre el entorno familiar del entonces edil y el ejercicio del poder público, la información publicada no acredita por sí misma la existencia de operaciones ilícitas ni responsabilidades legales atribuibles al ahora senador.

El legislador evitó descartar categóricamente su cambio de partido, aunque precisó que en ese momento no contemplaba cambiar de partido y que todavía faltaba tiempo para el proceso electoral de 2027.

Martín del Campo negó que existiera una negociación para incorporarse a Morena y contribuir a la mayoría calificada de esa fuerza política en el Senado. Asimismo, manifestó su oposición a la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

De cara a la renovación de la gubernatura de Aguascalientes, tanto los cuestionamientos relacionados con su entorno familiar como sus declaraciones sobre una eventual postulación por otra fuerza política podrían adquirir relevancia en el debate público.

La transparencia patrimonial, la congruencia partidista y la rendición de cuentas son elementos sujetos a evaluación durante los procesos de selección de candidaturas y las contiendas electorales.

En este escenario, Martín del Campo podría enfrentar cuestionamientos sobre estos antecedentes, cuyo impacto político dependerá de las aclaraciones que ofrezca, de las decisiones de su partido y de la valoración que realice la ciudadanía.

Por ahora, las publicaciones referidas no acreditan responsabilidades legales del senador ni confirman una eventual salida del PAN.