Puntos Violeta en Coahuila

El gobierno de Coahuila, en conjunto con la administración municipal de Torreón y tiendas Oxxo, pusieron en marcha 208 nuevos Puntos Violeta en dicha ciudad.

La secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público-Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, destacó la importancia de trabajar en equipo por una vida libre de violencia para las mujeres.

“Para nuestro gobernador Manolo Jiménez, erradicar la violencia contra las mujeres es de vital importancia. Puntos Violeta es una acción coordinada entre el gobierno del estado, la sociedad civil y la iniciativa privada para garantizar espacios seguros donde mujeres, niñas y jóvenes puedan recibir ayuda inmediata, orientación y resguardo temporal”, comentó.

Cepeda Boehringer reiteró que estos nuevos Puntos Violeta, son un paso más en firme para que cada vez más mujeres, niñas y jóvenes se sientan seguras, empoderadas, felices y libres para alcanzar sus sueños.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, señaló que una de las causas más sensibles para la sociedad es la protección y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas. Asimismo, recalcó que los Puntos Violeta son una enorme estrategia de valor social que garantiza más espacios seguros para ellas.

Los Puntos Violeta son lugares identificados con señalización visible, ubicados en establecimientos estratégicos, donde personal capacitado brinda atención de primer contacto mientras se solicita la presencia de las corporaciones de seguridad.

En lo que va de la administración suman 860 Puntos Violeta en el estado, con 797 tiendas Oxxo, así como en universidades, empresas y establecimientos deportivos.