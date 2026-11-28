Graciela Domínguez

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, presentó el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar, que tiene como propósito restaurar la seguridad y la paz duradera en la entidad, y atender las causas de la violencia y a sus víctimas, así como reforzar todo el aparato de seguridad pública, para lo cual se contempla una inversión de 2 mil 926 millones de pesos para el 2027.

En el Museo de Arte Estatal, Domínguez Nava explicó que este plan está compuesto por 3 ejes específicos, que son en primer lugar “Atención a las causas y a las víctimas”, “Sinaloa en marcha”, y como tercer eje, “Seguridad Pública”.

“Desde aquí le digo a mi pueblo: los abrazo con solidaridad y afecto. Les pido caminar juntos por Sinaloa. Lograremos la paz duradera. Estamos trabajando todos los días por combatir la violencia y la inseguridad, es nuestra responsabilidad y obligación constitucional. Es nuestro compromiso”, expresó.

La gobernadora detalló que en el primero de sus ejes: “Atención a las causas y a las víctimas”, se pretende trabajar en el fortalecimiento del tejido social, con mejores oportunidades de educación al ampliar la cobertura en educación media superior, el reforzamiento del programa Jóvenes Unen al Barrio, la atención a familias desplazadas con el otorgamiento de vivienda digna, entre otras acciones.

En el segundo eje: “Sinaloa en marcha”, se trabaja en programas de economía con prosperidad compartida, como por ejemplo Equipa Sinaloa, créditos de la Red FOSIN, promoción turística y conectividad marítima y aérea, y apoyos a pescadores, acuacultores, empacadoras, agricultores y ganaderos.

En el tercer eje: “Seguridad Pública”, apuntó que representa una estrategia integral de fortalecimiento, tanto en equipamiento para las distintas corporaciones de seguridad pública, como el incremento salarial a sus elementos, incluso jubilados y viudas de policías.

Además, las autoridades estatales consideran mejoras significativas en infraestructura, como rehabilitación de los penales de Culiacán y Mazatlán, la migración del C4 al C5, adquisición de drones de vigilancia, patrullas y unidades blindadas, y el reforzamiento de la red de videovigilancia, además de capacitación a elementos de las distintas policías locales y del estado.