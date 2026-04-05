Semana Santa en Hidalgo deja cinco muertos y varios lesionados en accidentes

Vacaciones de Semana Santa (Elizabeth Ruiz)

Durante el jueves y viernes santo, Hidalgo registró una serie de accidentes que dejaron un saldo de al menos cinco muertos y varios lesionados.

Entre los accidentes más graves se encuentra una volcadura en la carretera México-Tuxpan, cerca del libramiento Pitula-San Alejo, en Tulancingo, donde perdieron la vida dos personas. Además, en la carretera Atotonilco de Tula, un hombre perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas en otro percance vehicular.

La carretera federal México-Laredo también fue escenario de un accidente que cobró la vida de un hombre y dejó a cuatro más con lesiones de diversa consideración.

A esto se suman dos fallecimientos por ahogamiento: uno en el río San Pedro, en Huazalingo y otro en el río de Congreso Agrario Permanente, en Huejutla.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante estas fechas. Recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo la influencia del alcohol y estar atentos a las condiciones de las vías.