Festival Internacional de la Imagen 2026: fecha, sede, país invitado y todo lo que se sabe del mayor evento de la UAEH

Festival Internacional de la Imagen Se celebrará la edición número 15 en Pachuca, donde artistas, estudiantes y creadores de distintas partes del mundo se reunirán para debatir, aprender y mostrar sus propuestas visuales bajo el eje temático “Cultura”

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) alista la XV edición del Festival Internacional de la Imagen, un encuentro que desde 2011 se ha convertido en referencia nacional para quienes trabajan la fotografía, el cartel, el cortometraje y otras disciplinas visuales.

Este año, el FINI reunirá a creadores de México y otros países para dialogar sobre el poder de la imagen y su impacto cultural.

¿Cuándo y dónde será el FINI 2026?

El festival se llevará a cabo del 16 al 24 de abril de 2026 y tendrá como sede principal el Centro Cultural Universitario “La Garza”, ubicado en Mariano Abasolo 600, en el centro de Pachuca.

Aunque este será el punto central de las actividades, la UAEH adelantó que en las próximas semanas se confirmarán sedes adicionales.

La entrada será gratuita para el público en general, sin restricciones de edad.

País invitado a el FINI: ¿quiénes participarán en el evento?

La edición 2026 tendrá como país invitado de honor a la República de Bulgaria, que se suma a una lista que en años anteriores ha incluido a Japón, España, Dinamarca, Italia, Hungría, Georgia, Alemania, India y Chile.

A lo largo de su historia, el FINI ha impulsado la presencia de artistas profesionales, estudiantes universitarios y creadores internacionales, convirtiéndose en un espacio donde convergen propuestas experimentales, fotoperiodismo y nuevas narrativas visuales.

Eje temático del FINI: ¿que se podrá ver en el evento?

Cada año, el festival elige un tema central para orientar exposiciones, coloquios y concursos. En esta ocasión, el eje será “Cultura”, una línea que se suma a las temáticas desarrolladas desde 2011, como Medio Ambiente, Migración, Derechos y Libertades, Justicia Social, Cambio Climático, Pueblos Indígenas o Paz Mundial.

El objetivo es abrir un espacio donde la imagen sirva como detonador de reflexión sobre desafíos sociales, históricos y contemporáneos.

Actividades dentro del Festival Internacional de la Imagen

El FINI es conocido por ofrecer actividades gratuitas que mezclan creación, aprendizaje y convivencia. En la edición pasada, más de 27 mil personas participaron en talleres, conferencias y exposiciones. Para 2026, el festival prepara:

Exposiciones de artistas nacionales e internacionales

Concurso Internacional de la Imagen

Talleres y clases magistrales

Conferencias y coloquio académico

Proyecciones y presentaciones editoriales

FINIPix, concurso de fotografía con dispositivos móviles

FINIKids, talleres para niñas y niños

Actividades recreativas y la rodada familiar Garza

Estas propuestas buscan involucrar tanto a especialistas como a público general, consolidando al FINI como un punto de encuentro para comunidades creativas de todas las edades.