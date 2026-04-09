Fiesta termina en tragedia: 3 muertos tras ataque armado en Tlanalapa, Hidalgo

Tiroteo en Hidalgo (Facebook/Visión Hidalgo)

La tarde de este jueves, se registró una balacera en el fraccionamiento San Isidro, en Tlanalapa, Hidalgo, donde, según los primeros reportes, dos mujeres y un hombre perdieron la vida.

El tiroteo provocó una fuerte movilización de paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPH), lo que permitió que cinco personas fueran arrestadas.

“En relación a los hechos ocurridos por la tarde en un domicilio de Tlanalapa, donde se llevaba a cabo una convivencia en la que se generó una agresión, lo que dejó como saldo el fallecimiento de dos mujeres y un hombre por detonaciones de arma de fuego”, precisó la SSPH en un comunicado.

Este se registró alrededor de las 13:00 horas, en un domicilio del fraccionamiento San Isidro, cerca de la Plaza del Maguey, donde se llevaba a cabo una fiesta.

Testigos en la zona expresaron que los asistentes se encontraban reunidos de forma habitual cuando de repente, sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego contra las víctimas.

Asimismo, un hombre fue encontrado al exterior del inmueble con lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica del IMSS, aunque su estado de salud fue reportado como “reservado”.

Después del ataque, la SSPH realizó un operativo en la zona, el cual culminó con la detención de cinco personas, tres hombres y dos mujeres.

Estos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) quien determinará la situación jurídicas de los acusados.