Hallan tumbas y entierros teotihuacanos en Tula durante obras del Tren México-Querétaro

Tula Hidalgo

Las obras del Tren de Pasajeros México-Querétaro sacaron a la luz una serie de nuevos hallazgos arqueológicos en Tula de Allende en el estado de Hidalgo, donde especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontraron tumbas, entierros colectivos y restos humanos que pertenecen a la época de mayor expansión de Teotihuacan.

Los descubrimientos fueron localizados cerca de la comunidad de Ignacio Zaragoza, en una zona de aproximadamente 2 mil 400 metros cuadrados donde trabaja desde septiembre de 2025 el equipo de salvamento arqueológico coordinado por el arqueólogo Víctor Heredia Guillén.

De acuerdo con el INAH, el sitio habría estado ocupado entre los años 225 y 550 o 600 después de Cristo, aunque también tuvo reocupaciones durante el Posclásico Tardío.

Conjunto habitacional escondía entierros y tumbas

La arqueóloga Laura Magallón Sandoval explicó que las primeras pistas aparecieron tras detectar fragmentos de cerámica en superficie, principalmente materiales de épocas Coyotlatelco y Mexica. A partir de ahí comenzaron sondeos que permitieron ubicar antiguos muros y estructuras habitacionales.

Las excavaciones revelaron pequeños conjuntos residenciales conectados por patios y accesos orientados de norte a sur y de este a oeste. Aunque gran parte de las construcciones quedó deteriorada por el paso de casi 1,800 años y el uso agrícola del terreno, todavía se conservaron varios contextos funerarios.

Dentro de algunas habitaciones fueron encontradas cistas superficiales y cinco tumbas parecidas a las de tiro, excavadas directamente en el tepetate y el afloramiento rocoso del lugar.

Más de 10 entierros y restos de niños y adultos

El equipo arqueológico ha registrado más de una decena de enterramientos individuales y colectivos. Entre los restos recuperados hay osamentas completas e incompletas de personas infantiles, jóvenes y adultas.

Según datos preliminares de antropólogos físicos que participan en el proyecto, uno de los menores localizados tendría entre 8 y 11 años.

La arqueóloga Juana Mitzi Serrano Rivero detalló que en una de las habitaciones aparecieron dos tumbas semejantes a las de tiro: una con dos cavidades orientadas de este a oeste y otra con una sola cavidad hacia el este.

En la tumba norte fueron encontrados restos óseos de ocho personas, la mayoría adultas, junto con 47 vasijas miniatura usadas como ofrenda funeraria.

Seis de los cuerpos estaban colocados en posición sedente y con piezas de cerámica cerca de los pies. Los especialistas consideran que la tumba pudo reutilizarse varias veces, ya que algunos entierros mostraban señales de haber sido removidos para depositar nuevos cuerpos.

Encuentran pendientes, conchas y piezas cerámicas

Entre los objetos recuperados también aparecieron adornos de concha nácar, como un pendiente semicircular y pequeñas placas decorativas.

En otra de las tumbas se localizaron vasos esgrafiados que fueron retirados junto con tierra para realizar análisis más detallados mediante microexcavación.

El arqueólogo Jonathan Velázquez Palacios señaló que esta región fue utilizada desde tiempos prehispánicos como banco de materiales, principalmente de cal, recurso que probablemente abasteció parte de las construcciones de Teotihuacan, ubicada a unos 90 kilómetros de distancia.

La región norte de Tula sigue revelando cosas arqueológicas

Los especialistas destacaron que el sitio Ignacio Zaragoza no debe analizarse de forma aislada, ya que forma parte de una red de asentamientos del periodo Clásico en la zona norte de Tula.

Entre esos lugares están Chingú, considerado un centro regional ligado a la expansión teotihuacana, así como El Tesoro, Acoculco, El Llano y La Malinche, donde anteriormente también se han encontrado entierros y tumbas de distintas tradiciones prehispánicas.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que estos hallazgos muestran la relevancia del salvamento arqueológico en proyectos de infraestructura, ya que permiten recuperar información sobre la vida, creencias y organización social de comunidades que habitaron la región hace más de mil años.