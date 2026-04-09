Se vuelven a inundar zonas vulnerables en Pachuca y Mineral de la Reforma; SMN advierte que seguirán las lluvias

Inundaciones en Hidalgo Colonias, avenidas y fraccionamientos registraron inundaciones rápidas, afectaciones viales y riesgos para vecinos (X: @pio007max)

Las lluvias que cayeron en los últimos días dejaron claro, otra vez, que Pachuca y Mineral de la Reforma tienen zonas donde el agua sube en cuestión de minutos.

Reportes vecinales señalaron colonias, fraccionamientos y vialidades que cada temporada sufren los mismos encharcamientos, con vehículos varados, tráfico detenido y maniobras arriesgadas para intentar avanzar.

En Pachuca, los puntos más señalados fueron:

El bulevar Felipe Ángeles (a la altura de la Procuraduría y el Hospital del Niño DIF)

Forjadores.

Venta Prieta.

Centro (especialmente calles como Guerrero y Matamoros)

Además de las colonias Doctores, Parque de Poblamiento y Ex Hacienda de Coscotitlán.

En Mineral de la Reforma, las zonas más complicadas fueron:

Tuzos (catalogado por vecinos como “zona cero”).

La Providencia.

Paseos de Chavarría.

Campestre Villas del Álamo.

Rinconadas del Venado.

La circulación se volvió caótica en varios de estos puntos ya que conductores reportaron autos atrapados, largas filas y riesgos adicionales por los baches ocultos bajo el agua.

En algunos tramos incluso se utilizó el carril confinado del Tuzobús para avanzar, pese al peligro que implica.

Las autoridades han explicado que buena parte del problema se debe a un drenaje que no alcanza a desalojar el agua con rapidez, sumado al crecimiento urbano en zonas bajas.

A esto se agrega un factor que se repite cada temporada: la basura. Tanto la CAASIM como la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo han señalado que la acumulación de residuos en calles y alcantarillas termina por bloquear las coladeras.

“Los residuos sólidos arrastrados por la lluvia son una de las principales causas de taponamientos”, han advertido en informes recientes.

Uno de los casos más notorios es el del bulevar Felipe Ángeles: al tratarse de una vía principal, cualquier obstrucción en el drenaje provoca que el flujo vehicular se detenga casi de inmediato.

Continuarán las lluvias este viernes 10 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional prevé más lluvias en la entidad para el día viernes; una vaguada en altura, combinada con condiciones de divergencia, podría generar chubascos y precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente en la Sierra, la Huasteca y el Valle del Mezquital.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta, pues las condiciones podrían empeorar en las zonas que ya presentan problemas recurrentes.