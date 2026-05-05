Lluvia de estrellas en Hidalgo

Mayo traerá un espectáculo visual único conocido como “lluvia de estrellas Eta Acuáridas”, esta lluvia puede producir hasta cincuenta estrellas fugaces por hora, y es uno de los eventos astronómicos más esperados.

Los restos del cometa Halley atravesarán la tierra creando efectos visuales dignos de admirar. Muchos pobladores aficionados al campo y astrónomos muestran entusiasmo anhelando que las condiciones climáticas mejoren, concediendo un cielo despejado que permita una visión mas amplia del fenómeno.

El espectáculo además permitirá la visualización de meteoros veloces y vestigios luminosos en el cielo. Para ello, se emiten las siguientes recomendaciones:

Acudir a lugares alejados de la luz de la ciudad

Evitar zonas con mucha contaminación visual

Estimular la vista en la obscuridad por al menos 20 minutos

Algunos lugares para disfrutar este fenómeno en Hidalgo, a cielo abierto y con baja contaminación lumínica son: Peña del Aire (Huasca de Ocampo), El Cedral, Parque Nacional El Chico, Dunas Rojas (Pacula), Metzititlán y Zimapán.

Por otro lado, el máximo esplendor de meteoros serán en la madrugada de los días 5 al 7 de mayo, donde la constelación de Acuario permitirá una mejor visibilidad ya que se encontrará en su punto máximo.