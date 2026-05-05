Lluvia de estrellas en Hidalgo

Mayo traerá un espectáculo visual único conocido como “lluvia de estrellas Eta Acuáridas”, esta lluvia puede producir hasta cincuenta estrellas fugaces por hora, y es uno de los eventos astronómicos más esperados.
Los restos del cometa Halley atravesarán la tierra creando efectos visuales dignos de admirar. Muchos pobladores aficionados al campo y astrónomos muestran entusiasmo anhelando que las condiciones climáticas mejoren, concediendo un cielo despejado que permita una visión mas amplia del fenómeno.
El espectáculo además permitirá la visualización de meteoros veloces y vestigios luminosos en el cielo. Para ello, se emiten las siguientes recomendaciones:
- Acudir a lugares alejados de la luz de la ciudad
- Evitar zonas con mucha contaminación visual
- Estimular la vista en la obscuridad por al menos 20 minutos
Algunos lugares para disfrutar este fenómeno en Hidalgo, a cielo abierto y con baja contaminación lumínica son: Peña del Aire (Huasca de Ocampo), El Cedral, Parque Nacional El Chico, Dunas Rojas (Pacula), Metzititlán y Zimapán.
Por otro lado, el máximo esplendor de meteoros serán en la madrugada de los días 5 al 7 de mayo, donde la constelación de Acuario permitirá una mejor visibilidad ya que se encontrará en su punto máximo.