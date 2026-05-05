Presas en Hidalgo rozan su límite de capacidad antes de la temporada de lluvias

lluvias en Hidalgo El estado mantiene altos niveles de almacenamiento en sus presas, cercanos al 89%

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las presas del estado de Hidalgo se mantienen casi llenas antes del arranque formal de la temporada de lluvias, al registrar un nivel global de almacenamiento de 88.9 por ciento, mientras el pronóstico anticipa precipitaciones, calor y viento durante esta semana.

De acuerdo con el reporte más reciente, emitido el 3 de mayo, los embalses de la región del Valle de México alcanzan niveles inusualmente altos, impulsados por las lluvias intensas de 2025 y precipitaciones fuera de temporada en los últimos meses. Esta situación deja poco margen para captar más agua, lo que ya es visto como un posible factor de riesgo.

Entre las principales presas, la Taxhimay se encuentra prácticamente llena con 99.7% de su capacidad, seguida de la Requena con 99.6% y la Endhó (la más grande del estado) con 95.4%. Más abajo están la Rojo Gómez con 58.9% y la Vicente Aguirre con 36.7%.

En la región del Golfo Norte, la presa La Esperanza ya alcanzó el 100% de llenado, mientras que la presa Ingeniero Fernando Hiriart Balderrama, en Zimapán, reporta alrededor de 81.3% de almacenamiento.

Fugas de agua en el estado

Autoridades también informaron sobre una fuga de aguas negras en la compuerta de la presa Requena, situación que forma parte de los monitoreos que se mantienen en la zona ante los altos niveles.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que, de lunes a jueves, una circulación anticiclónica se posicione sobre el país y se desplace hacia el Golfo de México. Este sistema provocará lluvias aisladas en las siguientes 96 horas, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de entre 35 y 40 grados en varias zonas del estado. En la Huasteca, el termómetro podría alcanzar los 34 grados, mientras que en la sierra se prevén máximas de 32 y mínimas de 13. Para el altiplano, las temperaturas oscilarán entre 27 y 11 grados.

En la zona Pachuca-Tizayuca se estiman máximas de 29 grados y mínimas de 13, condiciones similares a la región Tepehua. En el Valle de Tulancingo, el rango será de 27 a 11 grados, mientras que en el Valle del Mezquital se esperan máximas de 32 y mínimas de 13. Para Huichapan-Tecozautla, el pronóstico marca hasta 31 grados.

Aunque los niveles actuales permiten todavía la captación de agua pluvial, el alto porcentaje de llenado mantiene bajo vigilancia a las autoridades, que siguen de cerca el comportamiento de las presas ante cualquier incremento en las lluvias en los próximos días.