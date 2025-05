Líder nacional y presidenta estatal del PRI claman por justicia en homicidio de su compañero de partido

Luis Armando Córdova. Facebook Luis Córdova

El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, ex diputado local y federal, ex regidor y ex candidato del PRI a la alcaldía de Tlaquepaque, fue repudiado por el líder nacional de ese partido, Alejandro “Alito” Moreno, y la presidenta estatal en Jalisco, Laura Haro, quienes exigen justicia tras el crimen ocurrido la mañana de este martes en la zona de Valle Real, municipio de Zapopan.

“Condenamos con toda contundencia el asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, secretario del PRI en Jalisco y exdiputado federal. Fue ejecutado en plena luz del día, en un acto que refleja el nivel de violencia e impunidad que se vive en México”, señaló en su cuenta de X Alito Moreno.

¡Esto no puede quedar impune! Exigimos justicia inmediata y castigo ejemplar a los responsables. El pueblo de México no merece vivir con miedo. Merece un gobierno que actúe y dé resultados", agregó el presidente nacional del tricolor.

Condenamos con toda contundencia el asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, secretario del PRI en Jalisco y exdiputado federal.



Fue ejecutado en plena luz del día, en un acto que refleja el nivel de violencia e impunidad que se vive en México.



¡Esto no puede quedar impune!… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 13, 2025

“... Con profunda tristeza les informo que mi amigo Luis Armando Córdova Díaz, ex Diputado Federal, fue asesinado en Zapopan. Luis fue un priista dedicado y un compañero generoso”, difundió por su parte Laura Haro, lideresa del PRI jalisciense.

Ella pidió a las autoridades “que se aboquen en una investigación pronta y transparente, a fin de esclarecer este lamentable homicidio y hacer justicia para Luis”.

Hoy tendría que haber sido un día de mucha alegría, pero una vez más la violencia nos pasa factura. Con profunda tristeza les informo que mi amigo Luis Armando Córdova Díaz, ex Diputado Federal, fue asesinado en Zapopan.



Luis fue un priista dedicado y un compañero generoso.



A… — Laura Haro Ramírez (@LauHaro) May 13, 2025

INVESTIGAN TIROTEO TRAS EL ASESINATO

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, declaró en relación con el homicidio del priista Luis Armando Córdova, que se trata de una agresión directa y que se revisan videos de cámaras de vigilancia, donde al parecer se habría captado al menos a dos presuntos agresores, quienes escaparon en una motocicleta.

Te puede interesar: Asesinato en otra zona exclusiva de Zapopan; víctima era ex diputado del PRI

La víctima, según comentó el funcionario, se hallaba en espera de reunirse con otra persona, quien habría llegado momentos después de la agresión.

Agregó que se investiga un posible enfrentamiento a la salida de la plaza comercial, en donde se suscitó el ataque, pues quedaron ahí distintos indicios de bala.

Te puede interesar: Asesinan al secretario general de Teocaltiche y presidente del PRI municipal

“Se encontraron varios casquillos, al parecer había escoltas, no sabemos si fue circunstancial”, expuso el titular de la procuración de justicia en Jalisco. Y es que en la escena del crimen estaban esparcidos entre 15 y 20 cartuchos balísticos percutidos.