Jalisco recibe el FIRST LEGO League y consolida apuesta por ciencia y tecnología

El FIRST LEGO League International Open Championship ya inició en Jalisco y continuará este fin de semana en el Pabellón Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, reuniendo a más de 500 estudiantes de 20 países en una de las competencias de robótica y educación STEM más importantes del mundo.

FIRST LEGO League (EDGAR QUINTANA)

Por primera vez México es sede de este encuentro internacional y Jalisco fue elegido para recibir a 65 equipos, entre nacionales y extranjeros, integrados por niñas, niños y jóvenes de entre 4 y 14 años, quienes muestran proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante retos de robótica y trabajo colaborativo.

El gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que el estado ha apostado por convertirse en un referente de innovación y tecnología en América Latina.

“Hemos invertido en ser la tierra de la ciencia, la innovación y la tecnología; se nos ha considerado ya como el Silicon Valley de Latinoamérica”, afirmó el mandatario estatal.

Lemus subrayó además que impulsar la educación STEM y STEAM es clave para el futuro de Jalisco y del país.

“Con base en seguir desarrollando el talento en Jalisco y en México a través de la educación es como vamos a tener un mejor país”, señaló.

FIRST LEGO League (EDGAR QUINTANA)

El evento es organizado por la Fundación Robotix y permanecerá hasta el 30 de mayo con actividades, competencias y exhibiciones abiertas en torno a la robótica educativa y la innovación tecnológica.