Cierran tramo de Avenida Hidalgo por montaje del FIFA Fan Festival

Guadalajara comenzará este sábado con los cierres parciales a la circulación en Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, debido al montaje de accesos y filtros para el FIFA Fan Festival rumbo al Mundial 2026.

La restricción vehicular se aplicará desde Calle González Ortega hasta Paseo Alcalde, en un horario de 7:00 a 22:00 horas, permitiendo únicamente el paso nocturno de vehículos.

Debido a estos trabajos, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) modificará temporalmente los recorridos del SITREN.

En sentido poniente-oriente, de La Minerva hacia Paseo Alcalde, las unidades ingresarán por el túnel para continuar por República. En el sentido contrario, el desvío iniciará en Aquiles Serdán para continuar por Esteban Alatorre, San Diego, Doctor Baeza Alzaga, Garibaldi y Federalismo, retomando su ruta habitual en el Parque de la Revolución.

Las autoridades señalaron que el cierre permanecerá durante las etapas de montaje, realización y desmontaje del FIFA Fan Festival.

Además, el Gobierno de Guadalajara reubicará temporalmente las calandrias que operaban sobre Avenida Hidalgo a puntos cercanos como Jardín Reforma, Los Dos Templos, San Juan de Dios y Las Nueve Esquinas, con el objetivo de reducir afectaciones a su actividad.

También fueron reubicados 25 aseadores de calzado que trabajaban en Plaza Liberación, quienes ahora brindan servicio en la explanada del Mercado Corona y en los portales de Plaza Universidad.

Este cierre se suma a la restricción vigente en la Calle Ramón Corona, entre Avenida Hidalgo y Juárez, como parte de los preparativos para las actividades mundialistas en Guadalajara.