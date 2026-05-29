El Bosque El Centinela y las Cañadas de San Isidro ya son Área Natural Protegida municipal

El bosque El Centinela tiene área para hacer caminatas, rutas ciclistas. Están prohibidas las motos y hacer eventos políticos o religiosos.

En forma unánime, con 30 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó el decreto de la Declaratoria de Área Natural Protegida de Interés Municipal del parque ecológico municipal Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro y su correspondiente programa de aprovechamiento, con una extensión de 254 hectáreas.

El Ayuntamiento de Zapopan deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad la declaratoria del Área Natural Protegida (ANP), lo que inhibe cualquier desarrollo inmobiliario.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso refirió que se cumplió con el requisito de hacer una consulta pública en abril de 2022 y Zapopan hizo la solicitud respectiva al Congreso de la declaratoria del área natural, desde febrero de 2023.

El Bosque El Centinela es considerado como un bosque periurbano, al estar ubicado en los límites de la zona urbana de Zapopan y muy cercano a las ANP Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente y la Barranca del Río Santiago. Esta condición de cercanía a áreas naturales sitúa a El Centinela como un área de flujo y conectividad ecológica, mediante el manchón de vegetación nativa existente en la zona conocida como Cañadas de San Isidro.

El Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro se considera además de un área recreativa y de esparcimiento en área abierta, como un bosque que permite la conservación de la biodiversidad. Se reconoce además su potencial para el estudio científico de organismos terrestres, el valor escénico y de educación ambiental.

Brinda servicios como regulación del clima, captación de humedad, filtración de agua, recarga de mantos freáticos y saneamiento de agua de lluvias, protección contra el viento, polvo, malos olores, y aire contaminado. Aporta oxígeno y captura de carbono.

En el dictamen de 66 cuartillas se explica que los tipos de vegetación que tiene son la selva baja caducifolia y el bosque de encino.

Fauna del bosque

El área natural cuenta con la siguiente fauna:

Aves: carpintero del desierto, cuclillo canela, momoto, perico frente naranja.

Mamíferos: lince rojo, comadreja, zorra gris, coatí, murciélagos, gato feral,

Herpetofauna: réptiles, anfibios, lagartija espinosa de collar y huico pinto del noroeste.

Se incluye en el expediente que el bosque El Centinela sufrió incendios con daños en los años 2009 y 2021.

Por ello, se pretende establecer una guía de acciones claras y específicas que permiten la conservación del parque, para garantizar su permanencia y existencia, generando una dirección objetiva que evite la afectación de la flora, fauna, agua, suelo y aire y que estas acciones permitan mejorar los factores ambientales existentes y la relación de estas con los usuarios del bosque.

Se necesita crear un programa de trabajo con tareas periódicas acordes a la temporada del año y acciones a corto, mediano y largo plazo.

Construir un reglamento que establezca claramente la estructura administrativa y determine las funciones del personal encargado de la operación, mantenimiento y mejoras del Parque Ecológico Municipal.

Difundir entre los visitantes y usuarios del parque los beneficios, aportaciones y restricciones de esta área natural, así como la manera correcta de conducirse dentro del área natural.

Esta prohibido el motociclismo, tirar basura, cacería y cetrería, ingreso de vehículos, colocación de propaganda, introducir tanques de gas, eventos con fines políticos y religiosos, el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.