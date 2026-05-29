Encuentran muerto a joyero desaparecido

Joyero desaparecido en el sur de Jalisco

El empresario joyero de 73 años de edad Jaime Arias García, quien estaba desaparecido desde el 26 de mayo, fue localizado sin vida en un punto entre San Gabriel y Zapotlán El Grande.

Las autoridades estatales no han confirmado de manera oficial las causas de la muerte ni los posibles motivos por el que el hombre de negocios perdió la vida, aunque se especula que se trata de un homicidio intencional.

El automotor de Arias García había sido localizado poco después de su desaparición; en el interior del vehículo había manchas de sangre, por lo que se presagiaba desde entonces que el joyero había sido víctima de un delito.

Este suceso se suma a una serie de asesinatos y desapariciones que vienen a enturbiar la situación de Jalisco en vísperas de que la capital del estado sea una de las sedes del Campeonato Mundial de Futbol FIFA 2026.

Apenas un día antes de la aparición del cadáver del empresario joyero, el jueves 28 se cometió un homicidio frente a Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, en donde por un altercado vial un automovilista disparó contra el chofer de un camión de transporte público pero mató a un pasajero, que resultó ser Adrián Salinas Vázquez, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna Jalisco y la ciudad capital, y ademá era hijo de un regidor con licencia y funcionario de Tlajomulco de Zúñiga, en donde también gobierna MC.

Aparte, se encuentra desaparecido otro empresario, Daniel Garay Tanamachi, de origen sinaloense, a quien se le vio por última ocasión la noche del domingo 17 de mayo de este año, en el Fraccionamiento Country Club, del municipio de Guadalajara.

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La semana pasada hubo una serie de adolescentes desaparecidos -alrededor de siete-, entre ellos la estudiante Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, quien el 19 de mayo pasado dijo a sus compañeros de una secundaria en Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que había aceptado una oferta de empleo fuera de la ciudad, que recibió a través de Internet, y ya no se ha sabido más de ella.

Todo lo anterior sin contar al menos cinco lugares en donde recientemente se han descubierto fosas clandestinas con osamentas humanas, la mayoría situados en el Área Metropolitana de Guadalajara.

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