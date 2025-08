Morena pide la destitución del Jefe de Gabinete de Guadalajra ante el SIAPA

Chema Martínez

El regidor de Morena en Guadalajara, José María “Chema” Martínez, dictó una iniciativa de acuerdo para revocar la representación de Bernardo Fernández Labastida ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), argumentando omisión, complicidad y una actuación lesiva para el interés público.

La propuesta fue dada al pleno del Ayuntamiento de Guadalajara y busca retirar a Fernández Labastida, como Jefe de Gabinete ya que tuvo conocimiento cuando se avaló el aumento del 44% hasta un 200% las tarifas de agua, sin que mediara consulta con el Cabildo ni con la presidenta municipal. De acuerdo con el documento, esta decisión afectó gravemente la economía de miles de familias.

“No podemos seguir permitiendo este tipo de atropellos”, precisó.

Martínez argumenta que el actuar del representante municipal no solo fue irresponsable, sino que también se ha traducido en un daño directo a la ciudadanía, que padece un servicio ineficiente, agua sucia, tandeos, inundaciones y socavones, mientras el SIAPA ha sido señalado por corrupción y malas prácticas administrativas.

“Pedir la remoción, quitarlo, pues, de plano a este personaje dañino que se ha incorporado al gobierno de Guadalajara, un empresario metido a político que se llama Bernardo Fernández Labastida, que a propósito, lo tienen de jefe de gabinete aquí, y que hoy no está, normalmente viene de turista, aquí a las sesiones. Es pedir su revocación y su destitución de su nombramiento como representante titular ante el Consejo Tarifario del SIAPA”, puntualizó.

Asimismo, arremetió contra la narrativa oficial del gobierno municipal, al que calificó como un “multiverso” donde todo es al revés.

“En este gobierno, en el multiverso de este gobierno, donde todo es al revés, donde Guadalajara es linda, bonita, creo que esta propuesta no debe generar ningún tipo de controversia. ¿Por qué? Porque Bernardo no es útil en la ciudad, le es útil a los negocios particulares”, expresó.

“La presidenta declaró no estar enterada de lo que votó el representante de Guadalajara ante el Consejo de Tarifas del SIAPA, cuando incrementaron la tarifa 200 por ciento. Eso, ¿qué implica? O que la presidenta no tiene conocimiento de la creación del Ayuntamiento, o que sus subordinados no dan cuenta de lo que es de interés para la vida cotidiana de las y los tapatíos”, añadió.

Indicó que esta fue una estrategia para simular desconocimiento y eludir responsabilidades.

“Claro que la presidenta estaba enterada. Lo que hace es tratar de simular, de jugar una engañifa para que los tapatíos crean que no sabían. Entonces se lavan las manos y destituyen al representante suplente como chivo expiatorio, y no al responsable, que es el titular y también jefe de gabinete, Bernardo Fernández Labastida”, mencionó.

Por ello, sostuvo que su iniciativa tiene el objetivo de enmendar ese error.

“La idea es enmendarle un poco la plana a la presidenta Verónica Delgadillo. Pensando de buena fe, tal vez se equivocó de persona. Entonces, a quien deben correr es a Bernardo, y por eso presento esta propuesta con la conciencia de que probablemente la congelen en comisión, pero lo importante es exhibir lo que está pasando”, dijo.