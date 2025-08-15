Actor XXX intentaba ingresar celular a Puente Grande; sospechan que pretendía grabar videos dentro de la cárcel

Preso ingresar celular

El presunto pornógrafo Alex Marín, quien se encuentra recluido en el complejo penitenciario de Puente grande vinculado a proceso por realizar contenido para adultos con una menor de edad, fue cambiado al reclusorio de sentenciados, al parecer porque se descubrió que en tres ocasiones intentó ingresar un teléfono celular.

Fuentes relacionadas con el sistema carcelario de Jalisco dijeron a La Crónica de Hoy que se sospecha que el recluso buscaba grabar videos al interior de la cárcel, aunque no está muy claro de qué tipo.

El sujeto, a quien se detuvo en mayo por el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad, también habría tenido incidentes con otros internos de Puente Grande.

Además, se ha difundido en medios de comunicación que el presunto delincuente ha tenido problemas con el llamado “autogobierno” y ese sería otro de los motivos por el que fue trasladado de un reclusorio a otro.