Es ilegal exigir a candidatos examen antidrogas y prueba del polígrafo, a candidatos en Jalisco

La diputada de Morena, Norma López, es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso.

Solicitar a un aspirante a diputado, a regidor, a presidente o presidenta municipal, que presenten un examen toxicológico, un examen psicológico y carta de no antecedentes penales, es violatorio de la Constitución General de la República, advirtió la diputada de Morena, Norma López, quien no estuvo de acuerdo en las propuestas de diputados del PAN que exigían esos requisitos para las votaciones locales de 2027.

El dictamen que se votó en la sesión del pleno del Congreso, el jueves de la semana anterior, no alcanzó los sufragios necesarios y la proposición quedó sin efecto.

“A mi punto de vista es totalmente inconstitucional y me sostengo en mi postura en que es totalmente inconstitucional, pero yo por ser parte de una Comisión colegiada, así fue que la mayoría lo decidió. Yo tenía otro dictamen en que yo no lo aprobaba de esa manera. Yo no puedo violar los derechos humanos de absolutamente nadie, máxime si son temas que la Corte ya se pronunció”, dijo.

La bancada del PAN, con el respaldo del PRI y de MC, estaban impulsando incluir esos requisitos de control de confianza para quienes se postulen como candidatos en las siguientes elecciones.

El diputado del PAN, Julio Hurtado, aseguró que esas exigencias son necesarias para cerrarle la puerta a la narcopolitica en Jalisco. Por ello, van a insistir en los próximos días para que se presente otro dictamen de nuevas reformas en materia electoral para Jalisco.

“La idea era que quedara el requisito de elegibilidad constitucional. Pedir carta de no antecedentes penales, la prueba del polígrafo y el examen toxicológico, además de hacerse estudios psicológicos y la declaración patrimonial de los últimos diez años de cada candidato”, precisó Julio Hurtado.

El legislador panista señaló que esas nuevas reglas buscan “desvincular la política del narcotráfico” y esos mismos requisitos también aplicarían para el o la aspirante a gobernador. No obstante, eso también se rechazó por el pleno del Congreso.