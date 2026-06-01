Sector IMMEX genera 8 mil 400 empleos impulsados por Inteligencia Artificial

. .

Para fortalecer la generación de empleos especializados y consolidar el liderazgo de Jalisco en industrias de alto valor agregado, durante el primer trimestre de 2026 la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) generó en la entidad 8 mil 400 nuevos puestos de trabajo.

El crecimiento fue impulsado principalmente por empresas vinculadas a la producción de equipo para Inteligencia Artificial (IA), manufactura avanzada y tecnologías estratégicas, de acuerdo con reportes de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (Index Occidente).

Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó que el dinamismo registrado en las industrias IMMEX está relacionado con las acciones que impulsa el Gobierno de Jalisco para fortalecer las condiciones de crecimiento empresarial, la atracción de inversiones y el desarrollo de talento especializado. “Los equipos de IA fueron el principal contribuidor de generación de empleo en las industrias IMMEX, y esto está muy ligado a los esfuerzos que estamos realizando para generar las condiciones necesarias para el crecimiento de las empresas locales, así como al fortalecimiento de la atracción de inversión”, señaló.

. .

Actualmente, Jalisco genera cuatro de cada diez empleos creados en México dentro del sector IMMEX, y estas empresas contribuyeron con 40 por ciento de los empleos formales generados en la entidad durante marzo de 2026, según información de Index Occidente.

Guillermo del Río, Presidente de Index Occidente, resaltó que la disponibilidad de talento especializado, las condiciones para el desarrollo industrial y la promoción económica realizada por el estado han permitido mantener una tendencia favorable en la creación de empleo y expansión de operaciones productivas. “En el caso de las IMMEX, Jalisco está creando cuatro de cada diez empleos en el país, siendo el estado que más ha podido contribuir, lo que nos da cifras récord”, compartió.

Con estos resultados, Jalisco fortalece su posición como el principal ecosistema tecnológico y exportador del país, mediante una agenda de colaboración con la iniciativa privada enfocada en la innovación, la competitividad y la generación de oportunidades laborales de calidad.

La entidad concentra alrededor de 70 por ciento de la industria nacional de semiconductores y 72 por ciento de sus exportaciones provienen del sector tecnológico, indicadores que consolidan a Jalisco como un actor estratégico en el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial y manufactura avanzada a nivel global.