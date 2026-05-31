Tormenta dominical deja sin luz gran parte del oriente de Guadalajara

Foto en redes sociales sobre caída de árbol en la Colonia Beatriz Hernández

Más de 30 árboles caídos y la suspensión del suministro de energía eléctrica, entre otros daños, fue lo que dejó la tormenta que la tarde de este domingo se precipitó en varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La fuerte lluvia que cayó a partir de las 17:15 horas abarcó varios puntos cardinales, y uno de los afectados fue el oriente de Guadalajara, en donde la precipitación pluvial dejó sin luz a las colonias San Eugenio, Miguel Hidalgo, Pablo Valdez, Beatriz Hernández, Tulipanes y Arrayanes, entre otras.

Dichos lugares duraron sin energía eléctrica alrededor de tres horas, aunque después de las 10:30 pm había zonas en donde se reportaba que aún no se restablecía el servicio.

En la colonia Beatriz Hernández, en el parque que está en el cruce de Manuel Gutiérrez Nájera y Esteban Huerta, se desplomó un árbol y afectó a por lo menos tres automóviles, en uno de los cuales un menor de edad resultó con una lesión en la cabeza pero según reportes de paramédicos, no se trató de nada grave.

Otros incidentes similares, con caídas de árboles, se registraron en Analco, Colonia Independencia, Colonia Morelos y Oblatos, así como en las zonas de las avenidas Fidel Velázquez, Federalismo, Inglaterra, Lázaro Cárdenas, Colón y 8 de Julio.