Equipo de futbol del municipio de Ameca pierde por default la final de Copa Jalisco

La presidenta municipal de Ameca había advertido falta de garantías para sus jugadores

El equipo municipal de futbol de Ameca perdió por default el partido de Vuelta varonil de la Copa Jalisco 2026, al no se presentarse en Ixtlahuacán de los Membrillos la tarde de este domingo 31 de mayo a disputar dicho encuentro.

Martha Catalina Loza Castro, alcaldesa de Ameca, había advertido que el cuadro de su demarcación no iría a jugar la final debido a que no había garantías de seguridad para sus jugadores.

La munícipe no especificó a qué se refería pero se dice que hubo amenazas vía redes sociales en contra de los integrantes del equipo de Ameca.

El partido de Ida se jugó el 24 de mayo en Ameca y quedó empatado 1-1.

En el partido de Ida, que finalizó 1-1, hubo conatos de bronca

La Copa Jalisco, organizada por el Gobierno del Estado había anunciado al ex árbitro profesional Óscar Macías, quien sería el juez central del partido de vuelta.