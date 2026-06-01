332 familias de San Juan de los Lagos reciben constancias de no adeudo de vivienda

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Con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio, 332 familias de los fraccionamientos Lomas Verdes y La Calera, en San Juan de los Lagos, recibieron constancias de finiquito de adeudos derivados de programas de mejoramiento de vivienda ejecutados hace casi veinte años.

La entrega de los documentos permitió concluir un proceso administrativo pendiente, relacionado con acciones de vivienda realizadas entre 2007 y 2013 para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.

Luis Guillermo Medrano Barba, Director General del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), destacó que este trámite otorga seguridad jurídica a las y los propietarios, quienes ahora cuentan con la certeza legal de sus bienes. “Ahora, los propietarios de las viviendas pueden estar tranquilos pues ya tienen la certeza jurídica de sus bienes, después de casi 20 años”, señaló.

El funcionario subrayó que la resolución de este rezago fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos, el IJALVI y la participación de las familias beneficiarias. Recordó que las acciones de vivienda fueron ejecutadas originalmente por el extinto Instituto Promotor de la Vivienda (IPROVIPE), mediante el programa Tu Casa, en el que el Gobierno del Estado realizaba las obras y las personas beneficiadas aportaban recursos a plazos.

Medrano Barba agregó que, aunque las actuales administraciones estatal y municipal no participaron en el origen del programa, se impulsaron las gestiones necesarias para atender la situación y dar respuesta a las familias involucradas.

Por su parte, Alejandro de Anda Lozano, Presidente Municipal de San Juan de los Lagos, reconoció el trabajo del IJALVI y reiteró la disposición de continuar impulsando acciones en beneficio de las familias del municipio.

En total, se entregaron 184 constancias de no adeudo en Lomas Verdes y 148 documentos en La Calera, lo que representa un avance en la atención de rezagos históricos en materia de vivienda y un paso hacia mejores condiciones de vida para las y los habitantes de San Juan de los Lagos.