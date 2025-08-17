Persisten en derribar finca patrimonial; Gobierno de Guadalajara detiene demolición y arresta a 8

Ocho personas fueron detenidas debido a que realizaban derrumbe de una finca en la Calle Francisco Javier Gamboa número 189, entre La Paz y Lerdo de Tejada; ademas el Gobierno de Guadalajara clausuró, por sexta ocasión, la obra de demolición.

La finca que estaba siendo derruida tiene valor patrimonial otorgado por la Secretaría de Cultura y quienes hacían la demolición carecen de los permisos correspondientes.

El ayuntamiento informó que “este sábado fueron violados los sellos de clausura que habían sido colocados con anterioridad por parte del Gobierno municipal; personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia así como de la Comisaría de Seguridad Ciudadana visitaron el lugar, detuvieron y clausuraron los trabajos de nueva cuenta.

“Esta es la sexta ocasión en la que el Gobierno de Guadalajara coloca sellos de clausura en el predio, ante la falta de licencias municipales para llevar a cabo trabajos de demolición y de cualquier otro tipo”, enfatizó la autoridad.

Agregó que se montó un operativo y fueron detenidas ocho personas, quienes fueron puestas a disposición de un juzgado cívico.

“Quiero ser muy enfática en que no vamos a permitir que el patrimonio de la ciudad y nuestra memoria histórica se destruya”, expresó la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo.

El Gobierno de Guadalajara reiteró que no habrá tolerancia ante la destrucción del patrimonio arquitectónico de la Ciudad y que hará cumplir la ley y los reglamentos.