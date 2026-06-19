Se canceló la sesión de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso local

La diputada Candelaria Ochoa, atiende una antevista en el patio del Congreso.

Por cuarta ocasión consecutiva, la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso canceló su sesión programada para este viernes, informó la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, presidenta de la esa instancia quien responsabilizó de ello a las legisladoras de MC, que no asisten a las reuniones de trabajo.

No acudieron al Congreso las emecistas, Montserrat Pérez Cisneros y Adriana Medina Ortiz, quienes enviaron justificantes, al argumentar que tendrían otras actividades fuera del Congreso.

“El día de hoy teníamos prevista la realización de la décimo sexta sesión de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, desafortunadamente las diputadas de MC, Adriana Medina y Montserrat Pérez no asistieron, mandaron un justificante de que tenían otras actividades, a pesar de que citamos desde el día lunes y que se trabajó con sus asesores la propuesta de fecha”, explicó.

Entre los temas a discutir y que quedaron en la agenda, la legisladora morenista resaltó una solicitud para realizar una mesa de trabajo sobre menores de edad con el tema de identidad de género y una propuesta del diputado Alejandro Barragán para reformar la Ley en contra de la Discriminación.

Hubo otros temas pendientes:

“El otro es un oficio de la Coordinación de Procesos Legislativos sobre los deudores alimentarios y morosos y tiene que ver con una iniciativa del PRI denominada ‘8 de8’ contra la violencia, que establece prohibir que deudores alimentarios participen como funcionarios en el Poder Judicial”, señaló.

Un tema mas que quedó sin resolver es crear un Observatorio contra las Violencias hacia las Mujeres que dependa de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH).

Desde marzo pasado, la Comisión de Igualdad Sustantiva no puede sesionar por falta de quórum (por falta de un mínimo de legisladores).