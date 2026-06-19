Papás zapopanos se preparan para enfrentar a leyendas de Chivas en partido especial

Con entusiasmo y espíritu deportivo, padres de familia de Zapopan se preparan para vivir una experiencia única: enfrentar en la cancha a exjugadores del Club Deportivo Guadalajara en un partido amistoso organizado por el Gobierno Municipal como parte de las celebraciones por el Día del Padre.

Este jueves se llevó a cabo el sorteo para definir a los papás que integrarán el equipo titular y suplente que representará al municipio en el encuentro programado para el próximo 27 de junio en la Unidad Deportiva Tabachines.

La actividad, impulsada por la Dirección de Contacto Ciudadano de la Coordinación General de Cercanía Ciudadana, busca reconocer a los padres de familia a través del deporte, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Durante el evento, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que el deporte es uno de los pilares de su administración y recordó que el municipio ha realizado una inversión histórica superior a los dos mil 500 millones de pesos en infraestructura deportiva.

“Zapopan ha realizado una apuesta histórica por el deporte, con una inversión superior a los dos mil 500 millones de pesos en infraestructura deportiva que ha permitido renovar unidades deportivas en prácticamente todo el municipio”, señaló el alcalde.

Frangie agregó que estas acciones han contribuido a fortalecer el tejido social y a consolidar programas como los Cubos, además de impulsar el acceso de niñas, niños y jóvenes a espacios públicos de calidad para su desarrollo integral.

El alcalde también recordó que recientemente Zapopan fue distinguido como Capital Americana del Deporte, reconocimiento que respalda los esfuerzos realizados en materia de promoción de la actividad física y el deporte comunitario.

Por su parte, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, invitó a las familias a sumarse al evento, incluso a quienes no fueron seleccionados para jugar.

Explicó que durante la jornada habrá actividades recreativas para todas las edades, convivencia familiar y firma de fotografías con las leyendas rojiblancas.

“Invitamos a las más de 900 personas que se registraron y que el día de hoy no quedaron seleccionadas a que acudan el día del evento. Habrá actividades para toda la familia y lo que buscamos es que a través del deporte sigamos fortaleciendo la ciudad de las niñas y los niños”, expresó.

La convocatoria registró una respuesta histórica. De acuerdo con el director de Contacto Ciudadano, Vladimir Gerardo Rico Tostado, este año participaron padres provenientes de más de 260 colonias del municipio, reflejando el creciente interés de la población por formar parte de esta celebración.

El partido amistoso forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Zapopan para promover la activación física, la convivencia familiar y el sentido de comunidad, convirtiendo el Día del Padre en una jornada de deporte, reconocimiento y diversión para cientos de familias zapopanas.