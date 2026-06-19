Más de 300 especialistas participaron en el V Congreso de Arbitraje en la Universidad Panamericana

Entre las ponentes destacó Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Corte en retiro.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias son una vía para resolver conflictos que tardan años.

Muchos litigios saturan los tribunales, frenan inversiones, encarecen los negocios y erosionan la confianza en las instituciones.

En ese contexto, más de 300 especialistas nacionales e internacionales participaron en Jalisco en el V Congreso de Arbitraje “El ecosistema arbitral: nuevas fronteras, especialización y retos”, donde analizaron los mecanismos alternativos de solución de controversias como una vía para fortalecer la justicia y la certeza jurídica.

El Congreso de Arbitraje fue organizado por el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco AC. El encuentro reunió a académicos, árbitros, litigantes y estudiantes, consolidándose como el foro especializado en arbitraje más importante de la región occidente del país.

Durante la inauguración, el presidente del Colegio, Fernando Zepeda Estrada, destacó que el arbitraje se ha convertido en un instrumento estratégico para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más dinámica.

“Las sociedades más competitivas son aquellas que cuentan con mecanismos eficaces para resolver sus diferencias. Fortalecer el arbitraje es fortalecer la confianza en las instituciones, facilitar el acceso a una justicia más ágil y crear un entorno de certidumbre que beneficia tanto a los ciudadanos como a la actividad económica”, afirmó.

Añadió que el impacto de estos mecanismos trasciende el ámbito jurídico. “Cada conflicto que encuentra una solución oportuna genera confianza, reduce costos sociales y fortalece las condiciones para el crecimiento y el bienestar colectivo. Ese es el valor que buscamos impulsar desde el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco”, señaló.

Al declarar formalmente inaugurado el Congreso, la consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, subrayó la importancia de consolidar mecanismos que complementen la función jurisdiccional y fortalezcan la certeza jurídica.

"Hoy, más que nunca, los mecanismos alternativos de solución de controversias —y en especial el arbitraje— se han consolidado como una herramienta estratégica para la paz jurídica y la certidumbre económica en Jalisco y en todo México", expresó.

La consejera jurídica reconoció la labor del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco por consolidar este encuentro como el foro especializado en arbitraje más importante de la región occidente del país y por impulsar la profesionalización en esta materia.

La ceremonia inaugural reunió además a representantes de los tres ámbitos vinculados al sistema de justicia: el gremio arbitral, el Gobierno del Estado y el Poder Judicial, representado por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Juasticia, José Luis Álvarez Pulido.

Programa académico

El Congreso, realizado en la Universidad Panamericana, reunió durante una jornada completa a especialistas nacionales e internacionales en conferencias magistrales, paneles y mesas de discusión sobre las tendencias más recientes en materia arbitral y derecho mercantil.

El programa incluyó las conferencias “Judicatura y arbitraje: una relación de complementariedad dentro del sistema de justicia mexicano”, impartida por la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos; “Reflexiones presentes y futuras del arbitraje”, a cargo de Luis Omar Guerrero Rodríguez, socio director de Hogan Lovells México; “El arbitraje deportivo como modelo de justicia especializada: lecciones para distintos ámbitos”, presentada por Ricardo De Buen Rodríguez; y “México y el arbitraje de inversión: tratados, experiencias y su impacto territorial”, impartida por Ricardo Ramírez Hernández.