Apps de mensajería son usadas para fraudes, suplantación de identidad y extorsión

Como parte de las acciones preventivas durante el Mundial de Futbol 2026, la Fiscalía de Jalisco alerta a la ciudadanía a evitar fraudes que pudieran ser cometidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La dependencia estatal advierte que “las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en uno de los principales canales empleados para la comisión de fraudes, suplantación de identidad y extorsión, debido al alcance que tienen y la confianza que generan en las y los usuarios”.

Enfatizó que se debe poner atención en mensajes “en los que existe demasiada urgencia, se solicitan códigos de verificación, se comparten enlaces maliciosos o se piden transferencias de dinero relacionadas con supuestas promociones, boletos o experiencias vinculadas a las actividades masivas”.

Recomendaciones:

-Desconfiar de mensajes que exijan acciones inmediatas, especialmente si implican enviar dinero, datos personales o códigos de verificación.

-Verificar la identidad de quien realiza la solicitud, preferentemente mediante una llamada directa o contacto por otro medio confiable.

-No compartir códigos de verificación ni enlaces de activación, ya que pueden permitir el acceso indebido a la cuenta.

-Evitar abrir enlaces sospechosos o acortados recibidos de números desconocidos.

-Activar la verificación en dos pasos dentro de las aplicaciones mediante la creación de un PIN adicional de seguridad.

-No reenviar cadenas o mensajes alarmistas cuya veracidad no esté confirmada.

-Mantener actualizadas las aplicaciones para reducir vulnerabilidades.

-Reportar y bloquear números sospechosos para contribuir a la detección de actividades delictivas.

La Fiscalía del Estado indicó que invita a la población a mantenerse informada, adoptar prácticas de seguridad digital y reportar cualquier intento de fraude al 089.