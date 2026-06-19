Arranca Vero Delgadillo plan para plantar 20 mil árboles; el oriente de Guadalajara será prioridad

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura verde de la ciudad y enfrentar los efectos del cambio climático, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, puso en marcha el Plan de Plantación 2026, una estrategia que contempla la siembra de 20 mil árboles, principalmente en la zona oriente del municipio.

Arranca Vero Delgadillo Plan de Plantación 2026; se priorizará el oriente de Guadalajara (Cortesía)

El arranque del programa se realizó en el parque de la Ex Penal de Oblatos, donde la alcaldesa destacó la importancia del arbolado urbano para mejorar la calidad de vida de las personas. Explicó que los árboles pueden reducir la sensación térmica hasta en cuatro grados, además de contribuir a la absorción de agua en el suelo y a la mitigación de los efectos de la emergencia climática.

Arranca Vero Delgadillo Plan de Plantación 2026; se priorizará el oriente de Guadalajara (Cortesía)

“Estudiamos que la zona que más necesitaba arbolado en Guadalajara era el oriente de nuestra ciudad”, señaló la presidenta municipal al anunciar que se priorizarán especies endémicas como primavera, guamúchil, fresno y rosa morada.

Por su parte, Libertad Zavala, directora de Medio Ambiente del municipio, explicó que el Plan de Plantación es una herramienta que comenzó a desarrollarse desde 2019 y que no se limita a sembrar árboles, sino que incluye el monitoreo y seguimiento de cada ejemplar para garantizar su desarrollo.

La funcionaria destacó que el inicio de las plantaciones coincide con el temporal de lluvias, una época favorable para el crecimiento de los árboles debido a las condiciones de humedad y fertilidad del suelo. Además, subrayó que el programa contempla labores de socialización con vecinos para fomentar la adopción y el cuidado de los ejemplares plantados.

De acuerdo con datos del municipio, Guadalajara cuenta actualmente con más de un millón 63 mil árboles, de los cuales más de la mitad se encuentran en espacios públicos. La estrategia de monitoreo permite conocer cuántos ejemplares sobreviven hasta la edad madura y medir los beneficios ambientales que generan para la ciudad.

Durante el evento, María Luisa Aguirre Lozano, representante vecinal de la zona, agradeció que el parque de la Ex Penal de Oblatos fuera elegido como punto de partida de la campaña de reforestación.

Antes de concluir la jornada, Verónica Delgadillo también reconoció el trabajo de más de 2 mil servidores públicos municipales que han participado en labores de limpieza, mantenimiento y seguridad en espacios emblemáticos como La Minerva y Chapultepec, sedes de actividades relacionadas con la Copa Mundial.

Al arranque del Plan de Plantación 2026 acudieron también Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia; Isabel de la Torre, coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad; Óscar Villalobos, coordinador de Servicios Públicos, así como los regidores Mario Castellanos y Salvador Alcázar.