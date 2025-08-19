Fortalecen CGES y CEDHJ acciones para proteger los derechos humanos en Jalisco

La Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco (CGES) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) firmaron un convenio de colaboración que busca impulsar la capacitación y sensibilización del personal en materia de seguridad, con un enfoque centrado en los derechos humanos.

Coordinación de Seguridad . Firma de convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Coordinación Estratégica de Seguridad.

El acuerdo establece acciones conjuntas orientadas a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, con el objetivo de construir entornos más seguros y respetuosos de la dignidad de todas las personas.

“Con el tiempo son menos las violaciones a los derechos humanos, pero queremos que no exista ninguna. Esta firma nos permite sumar herramientas, sobre todo de capacitación que ustedes (la CEDHJ) pueden darle a nuestro personal”, señaló Roberto Alarcón Estrada, titular de la CGES.

Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, Presidenta de la CEDHJ, destacó la disposición de las instituciones de seguridad para atender conciliaciones y recomendaciones, y resaltó la importancia del trabajo colectivo: “Si trabajamos en conjunto, podremos actuar de una manera más coordinada”.

Coordinación de Seguridad . Firma de convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Coordinación Estratégica de Seguridad. (Cortesía)

Entre los testigos de la firma del convenio estuvieron Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y Lorena López Guízar, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como funcionarios de distintas áreas de la CGES, C5 Escudo Jalisco e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.