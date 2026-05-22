Escritor, músico y docente, Mario Arturo Segoviano Gutiérrez demostró desde muy pequeño entusiasmo por el arte, la música y la escritura.

Mario Arturo Segoviano Gutiérrez, autor de “Un loco a la siniestra del espejo"

Durante sus tres años de secundaria formó parte del Seminario Menor, experiencia que marcaría su reflexión interior y lo impulsaría a la búsqueda del arte en la palabra, la música y la enseñanza.

Como compositor, su amplia obra musical abarca la bossa nova, la balada, el rock y el mariachi; tocando temas como el amor y el desamor, la problemática social, los conflictos cotidianos y la banalidad de la vida.

Licenciado en Pedagogía, con posgrados en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos, así como un Doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular en el instituto Peter McLaren; cuenta, además, con una Especialidad en Metodología de la Enseñanza y diplomados en Filosofía de la Educación. Su estudio se centra en el pensamiento crítico, filosófico y marxista.

Docente a nivel licenciatura, impartiendo materias en las disciplinas de Psicología y Pedagogía, lanzó al público su más reciente proyecto: “Un loco a la siniestra del espejo: Crónica de un viaje interior entre la luz y la oscuridad”.

Mario Arturo Segoviano Gutiérrez, autor de “Un loco a la siniestra del espejo"

Novela y crónica de un viaje interior:

“Un loco a la siniestra del espejo” busca romper la cuarta pared, “haciendo al espectador partícipe de la entramada en el que se urden los argumentos, los encuentros y desencuentros entre los personajes de un drama que va más allá de un simple ejercicio de imaginación…”. Ubicada en la ciudad de Guadalajara, convirtiendo sus escenarios tradicionales en un paseo virtual por épocas del pasado, suma poetas y desposeídos como protagonistas, y en cierto sentido fantasmas, para abordar la fragmentación de la personalidad. Rompiendo la ficción de la identidad unitaria del sujeto, nuestro autor va mostrando en estas páginas las siempre presentes contradicciones entre las diversas facetas del “Yo”. Los que deambulan, aparentemente ajenos, se vuelven repentinamente cercanos; y “en esa ficción identitaria nos identificamos con ellos…, podemos verlos como otros yos, como partes desconocidas o negadas de nosotros mismos. Entonces, este relato tiene el valor de la transpersonalidad, que puede entenderse como el principio de la empatía. Ese valor cohesionador que tanta falta hace en esta época de individualismo y violencia…”.

Mario Arturo se encuentra hoy en día enfocado en una nueva novela de ciencia ficción que entrelaza la física cuántica, el psicoanálisis, la filosofía y la sociología, manteniendo vivo ese diálogo entre la razón, el arte y la sombra…