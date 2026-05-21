Dará más fuerza legal a la Ley de Autismo ponerla bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud

Los juguetes de niños con autismo se colocaron en el piso de la plaza de la Liberación.

Bajo el sol de la tarde, en una plaza Liberación invadida ya por el Fan Fest del Mundial, un grupo de madres de familia del colectivo Cuidadoras en Resistencia se manifestaron frente al Congreso local, para exigir que la Ley de Autismo -próxima a votarse por parte de los diputados- quede bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud y no del DIF Jalisco, como lo proponen las diputadas de MC, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas.

Cinthya Ramírez, representante del colectivo Cuidadoras en Resistencia, señaló que al quedar en la ley que el autismo debe atenderlo la Secretaría de Salud, eso les da mayores derechos legales para exigir atención a sus hijos en caso de un litigio.

“Estamos demandando que hagan una ley que sí sirva, que sea una ley que realmente tenga garantías legales, una ley que realmente te sirva al momento de ir a demandar en un juicio de amparo y que el juez te de la razón, porque la ley tal cual como está, no nos sirve para nada. Una de nuestras demandas mas importantes es que la política institucional de garantía de los derechos de las personas autistas, no puede descansar en una institución de asistencia social. Eso contraviene la Ley General de Autismo y la Convención de Derechos de personas con Discapacidad”, expresó Cinthya Ramírez.

Las madres cuidadoras que acudieron a la protesta frente al Congreso llevaron juguetes de sus hijos y construyeron frases como “digna rabia”, “ignorancia” y “justicia”.

Cinthya Ramírez dijo que es el sistema de salud el que tiene las obligaciones legales de atención a las personas con autismo.

“Además La Ley General de Autismo les mandataba que la Red Hospitalaria de Salud, es la que tiene la obligación legal de garantizar el acceso a terapias. Es por esa razón, que los que pedimos es que se haga exactamente lo que dijo, que se ponga en la Ley de Autismo que es el sector salud quien tiene las obligaciones legales y constitucionales de garantizar este derecho y no una institución asistencialista”, dijo.

Los colectivos Cuidadoras en Resistencia y Tapatías Discas acudirán el próximo lunes a un diálogo con la presidenta del DIF Jalisco, Maria Elena Villa, y el martes, con las diputadas de MC, para hacerse escuchar.

“Juntas resisitimos, por las que ya no están” se leía en un cartoncillo. También había una fotografia de Luz Raquel Padilla, mamá de un niño con autismo, quien el 17 de mayo de 2022 murió por quemaduras que sufrió en un parque cerca de su hogar, en Arcos de Zapopan.