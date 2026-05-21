Diputadas de MC defienden que la Ley de Autismo quede bajo la tutela del DIF Jalisco

La mesa de diálogo se realizó en el Congreso del Estado.

Las legisladoras de MC, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, hicieron una defensa del dictamen que crea La Ley de Autismo, al argumentar que la atención a las personas que viven dentro del espectro autista, requiere un apoyo integral, por lo que es mejor que la atención a este sector poblacional sea coordinada por el DIF Jalisco y no por la Secretaría de Salud.

Ambas diputadas, promotoras de la iniciativa para crear la Ley de Autismo en Jalisco, realizaron una mesa de trabajo con diversos colectivos que apoyan la propuesta. Otras asociaciones que difieren del dictamen y piden que sea la Secretaría de Salud la que coordine el tema, serán atendidas la próxima semana.

Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, explicó que centalizar la atención únicamente en el sector salud limitaría los apoyos que requieren las familias con un hijo que vive con autismo, como sería transporte, alimentación o terapia psicológica.

“En nuestra experiencia, le cambias la vida a la familia, con un tratamiento integral y con un acompañamiento integral. Si ellas desean renunciar al acompañamiento integral y que únicamente sea médico, es una vía. En nuestra experiencia, con las demás condiciones, con enfermedades crónicas (diabetes tipo 1 y cáncer infantil) en las que hay estas variables, nos parece un error -ojo- no para el gobierno, ni para el Congreso, para la familia que no nada más necesita medicina, sino que necesita otras particularidades”, dijo.

La legisladora Gabriela Cárdenas, precisó que el proyecto de la Ley de Autismo tiene ocho meses en consultas, se hizo un Parlamento Abierto, en el que se incluyeron también las observaciones que hicieron los dos colectivos que se oponen al dictamen, que se iba a votar la semana anterior y que se aplazó para hacer una nueva jornada de diálogo.

“También quiero decir que estos colectivos nos enviaron observaciones por escrito de manera formal y también conforme nos marca la ley, les respondimos, tomamos 90% de las observaciones, la gran mayoría quedaron ahí, vamos a encargarnos de que en el dictamen quede su voz ahí resguardada, porque por supuesto que importa. Ellos como padres de familia les duelen muchas situaciones y también nos ponemos de ese lado, pero también tenemos que escuchar a las demás personas”, argumentó.

En la reunión realizada en el Congreso local, acudieron representantes de más de diez organizaciones civiles entre ellos Amigos Rienda para la Vida, Imagina en Movimiento AC y Deseos del Corazón, así como representantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), madres de familia y activistas independientes.