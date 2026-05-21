Infonavit llevará Feria de Servicios a El Salto para acercar créditos y soluciones de pago

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, realizará una Feria de Servicios en el municipio de El Salto con el objetivo de acercar opciones de financiamiento, alternativas para regularizar adeudos y orientación sobre programas de vivienda a las y los trabajadores de la región.

La jornada se llevará a cabo el viernes 22 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas, en la plazoleta del centro del municipio, frente al Ayuntamiento de El Salto. Durante el evento, personal del instituto brindará atención gratuita y sin intermediarios a personas interesadas en adquirir una vivienda, mejorar su hogar o encontrar soluciones para créditos con dificultades de pago.

Entre los servicios disponibles estarán la asesoría para obtener créditos destinados a la compra de vivienda o terreno, así como financiamientos para liquidar hipotecas bancarias. También se ofrecerá información sobre el programa Mejoravit solo para ti, enfocado en remodelaciones, ampliaciones y reparaciones del hogar.

Las personas con problemas para cubrir sus mensualidades podrán solicitar opciones como prórrogas y reestructuras de pago. Además, quienes tengan créditos considerados impagables recibirán orientación sobre los beneficios del programa Infonavit Solución Integral, que contempla reducciones de saldo, ajustes en tasas de interés y mensualidades, e incluso la liquidación total del financiamiento en algunos casos.

El instituto también informó que trabajadores con al menos seis meses de antigüedad laboral, ingresos de entre uno y dos salarios mínimos y sin crédito hipotecario vigente, podrán actualizar sus datos para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y recibir información sobre cómo acceder a una vivienda mediante este esquema.

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