Presentan paquete de cinco reformas electorales para la elección de 2027 en Jalisco

Claudia Murguía, diputada del PAN, busca impulsar el voto con urnas electrónicas.

El tiempo se agota para aprobar reformas electorales en jalisco. El plazo se vence el 30 de mayo y por ello, la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, presentó un paquete de cinco modificaciones electorales para aplicarse en las votaciones locales de 2027.

La primera reforma es quitar del Código Electoral del Estado la sobrerrepresentación de los partidos que van en alianzas, como ocurrió en 2024 con Morena que recibió cuatro curules más en el Congreso de Jalisco, al haber ido en coalición con Futuro, Hagamos y el PT.

Murguía Torres propone que una coalición o partido político tenga el número de representantes que le corresponda de acuerdo al porcentaje de votación que haya obtenido.

La legisladora plantea también que se anule una elección, si existen elementos para sostener que el narcotráfico infiltró o financió a un candidato o a un partido.

“La primera y la más importante: evitar mayorías artificiales y que se respete 100% la voluntad del voto de los jaliscienses. Evitar mayorías artificiales para evitar daños a las instituciones, a la Constitución y a la vida del estado. Dos, nulidad de la elección por infiltración o financiamiento de grupos del crimen organizado. Tres, blindar y facilitar el derecho al voto libre y secreto y cuatro, el tema de la obligación de los debates a candidatos a presidentes municipales”, precisó.

La tres veces legisladora propone obligar a que haya debates entre candidatos en la elección de alcaldes en los 125 municipios de Jalisco, porque cada vez los aspirantes se promueven más mediante las redes sociales y eso “banaliza la actividad política”, por lo que se requiere debatir ideas.

La legisladora confía en que las reformas puedan presentarse en la sesion del pleno a realizarse el próximo lunes 25 de mayo y votarse el 28 de mayo.

“Si se presentan el lunes las reformas, que es como lo tengo yo previsto, sí (pueden aprobarse en tiempo). Si hay un acuerdo, ese mismo día se puede turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y si se genera el acuerdo, se podría estar votando el día 28, que hay una sesión programada”, explicó.

El paquete de reformas busca que el IEPC adquiera urnas electrónicas para 2027.

Para la elección local en Jalisco se requieren 10 mil urnas electrónicas, sin embargo, el IEPC ya cuenta con 25% de esa cifra. La idea es que esa adquisición sea progresiva, para que en 2027 se compre otro 25% y así sucesivamente hasta llegar al total de urnas en 2033.

En el tema de paridad de género, Murguía busca que en los municipios donde en la elección de 2030 no haya existido una mujer en la presidencia municipal, a partir de ese año solo se postulen mujeres.