Consolidan Jalisco y Nuevo León alianza estratégica rumbo al Mundial 2026

En el marco del Encuentro Empresarial 2025 del Eje Jalisco–Nuevo León, los gobernadores Pablo Lemus Navarro y Samuel García Sepúlveda encabezaron en el Museo Cabañas una agenda de trabajo conjunta con empresarios, legisladores y representantes de ambos gobiernos, con la finalidad de fortalecer la alianza estratégica entre las dos entidades rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

Los Gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus y Samuel García, encabezan el encuentro empresarial Eje Jalisco - Nuevo León (ALICIA REYES/Cortesía)

Durante la jornada se presentaron proyectos en infraestructura, movilidad, turismo, educación y transparencia, con el objetivo de aprovechar la justa deportiva como una plataforma para atraer inversión, generar empleo y consolidar un legado de desarrollo.

Lemus Navarro subrayó que Guadalajara será sede de cuatro partidos del Mundial, incluido uno de la Selección Nacional, y destacó obras como la rehabilitación del Camino Real a Colima, la construcción del Paseo Chivas y la transformación de la Carretera a Chapala, que conectará el aeropuerto con la ciudad mediante electromovilidad. También se anunció la renovación de espacios emblemáticos como la Minerva y la Plaza Brasil.

En materia turística, Jalisco proyecta crecer de 83 mil a 90 mil cuartos de hotel, impulsando campañas con embajadores culturales y deportivos, además de integrar a los 12 Pueblos Mágicos y Puerto Vallarta en la estrategia de promoción.

Por su parte, Samuel García destacó que la alianza con Jalisco permitirá capitalizar la derrama económica del Mundial, fortaleciendo cadenas de suministro, nearshoring y proyectos logísticos. “Estos dos estados vamos a exprimir al máximo la derrama relacionada con el turismo, la hotelería y, por supuesto, el fútbol”, señaló.

Los Gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Pablo Lemus y Samuel García, encabezan el encuentro empresarial Eje Jalisco - Nuevo León (Cortesía)

En el encuentro, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal, presentó el Plan México, una estrategia nacional que busca reimaginar la relación entre gobierno e iniciativa privada, garantizando que la inversión también se traduzca en igualdad de oportunidades y combate a la pobreza.

La jornada incluyó conferencias magistrales y paneles con líderes empresariales y de la Federación Mexicana de Futbol, que concluyeron con acuerdos para delinear estrategias conjuntas y consolidar a Jalisco y Nuevo León como anfitriones de primer nivel en la Copa del Mundo 2026.