“Travesías por México” llega al Museo Cabañas con 55 obras maestras que recorren la identidad cultural del país

El Museo Cabañas abre sus puertas a “Travesías por México: territorios y raíces”, una exposición que reúne 55 obras emblemáticas de la Colección de Pintura del Banco Nacional de México, ofreciendo un recorrido visual por la riqueza geográfica, social e histórica del país a través de algunos de los artistas más representativos del siglo XX.

Exposición “Travesías por México” en el Museo Cabañas (ALICIA REYES )

La muestra, impulsada por el Gobierno de Jalisco en colaboración con Banamex y su área de Fomento Cultural, propone una exploración profunda de México como territorio físico y simbólico.

Exposición “Travesías por México” en el Museo Cabañas

A través de paisajes, escenas cotidianas, retratos y composiciones de realismo mágico, la exhibición construye una narrativa sobre la diversidad de identidades, cosmovisiones y tradiciones que han definido al país a lo largo de distintas épocas.

Exposición “Travesías por México” en el Museo Cabañas

Con curaduría de Carlos Segoviano, la exposición se organiza en núcleos temáticos que enlazan las visiones de 43 creadores, entre ellos figuras esenciales como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl., Rina Lazo y Joy Laville, así como artistas jaliscienses de relevancia histórica como Jorge Enciso, Carlos Orozco Romero y Juan Soriano. Esta selección permite apreciar cómo el arte mexicano ha retratado tanto la monumentalidad del paisaje como las tensiones entre modernidad, tradición y espiritualidad.

Exposición “Travesías por México” en el Museo Cabañas

Además de su relevancia artística, “Travesías por México: territorios y raíces” forma parte de una estrategia cultural para proyectar internacionalmente la riqueza patrimonial de Jalisco, aprovechando el escaparate global que tendrá el estado en los próximos años.

Exposición “Travesías por México” en el Museo Cabañas

La exposición también conmemora el 142 aniversario de Banamex, institución que ha consolidado una de las colecciones privadas de arte mexicano más importantes del país, con más de mil piezas que abarcan cinco siglos de historia.

Exposición “Travesías por México” en el Museo Cabañas

Datos

Exposición: “Travesías por México: territorios y raíces”

Sede: Museo Cabañas, Centro Histórico de Guadalajara

Fechas: Del 28 de abril al 19 de julio de 2026

Horario: Martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas

Organizan: Gobierno de Jalisco, Museo Cabañas y Fomento Cultural Banamex