Psicólogos de diez países reflexionaron sobre el avance de la IA y los riesgos para la salud mental

Más de 500 asistentes acudieron al acto de apertura realizado en la UAG.

La Inteligencia Artificial (IA) hoy se consulta para todo, sobre todo entre los más jóvenes. El reto para la psicología es pensar y reflexionar el presente y el futuro de esta herramienta, porque para algunas personas que buscan una consulta profesional, el mal uso de la tecnología puede generar un peligro para su salud mental.

Este fue uno de los temas que se discutieron y reflexionaron sobre el VI Congreso Internacional de Psicología, al que durante cuatro días, acudieron 520 profesionales provenientes de 20 estados del país y de diez naciones, informó Angélica Pérez García, presidenta del Congreso, que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

“Necesitamos poner énfasis los psicólogos y las psicólogas, en este país y en el mundo, sobre la importancia de cómo estamos consumiendo ese producto y como puede en algún momento llegar a tener repercusiones serias, graves, en nuestra sociedad, porque la Inteligencia Artificial (IA) tiene datos y nos va a arrojar aquello que le pedimos, pero no siempre va a tener esa calidad, esa empatía, esa cercanía y ese contacto humano que tenemos en la consulta o en la atención directa con las personas”, señaló Pérez García.

El tema del VI Congreso Internacional de Psicología fue “La psicología al alcance de todas y todos en la era de la IA: Ética, innovación y Desafíos Humanos”. Por ello, Angélica Pérez García, recomendó a las personas que viven con algún problema de salud mental que cuando revisen algo en sus dispositivos electrónicos porque requieren ayuda en alguna situación, lo mejor siempre será acudir a una consulta con un profesional.

“Entonces, si encontramos información que nos hace ruido -como decimos los psicólogos- valdría muchísimo la pena acercarnos a un profesional, para evitar complicarnos más, porque a veces también podemos entrar en un tema de ansiedad, de mucha angustia, por lo que leemos, porque al final las IA solo tienen datos y nos van a ir arrojando hasta síntomas de mil cosas que en realidad no tenemos o que incluso nos podemos incluso sugestionar de lo que estamos leyendo”, precisó la profesional.

En el VI Congreso Internacional de Psicología se presentaron 12 conferencias magistrales, cerca de 100 trabajos de investigación sobre IA y psicología. Hubo también 20 mesas magistrales especializantes con temas delicados, como feminicidios, violencia, trastornos de conducta alimentaria y de realidades sobre cómo acompañar los procesos de duelo complicado.

Con las conclusiones y los resultados del Congreso, los organizadores del Consejo Mexicano de la Psicología editarán una memoria y harán llegar las recomendaciones de los diversos temas, a las autoridades y los diversos gobiernos.

“La información que se aportó en las mesas de trabajo nos dirá que es lo que tenemos que hacer en materia de salud mental”, concluyó.

En el acto de apertura del Congreso estuvo presente Sergio Villaseñor Bayardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), quien expresó: “La tecnología por más avanzada y sorprendente que sea, carece de ese matiz fenomenológico que tiñe la senso percepción con la subjetividad, convirtiendo a cada individuo en una experiencia viva, personal e intransferible; la máquina no posee mundo interior y no conoce el desgarro de la angustia y el peso de la nostalgia, ni puede experimentar el goce multicolor de la esperanza”, finalizó.