Realizan asamblea para crear el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Congreso

Al micrófono, Raúl de la O Chávez, primer secretario general.

Alrededor de 100 trabajadores del Congreso de Jalisco realizaron la asamblea que crea el Sindicato Autónomo del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

La asamblea constitutiva se realizó en el salón Legisladoras Jaliscienses del Congreso, donde se eligió como el primer secretario general a Juan Raúl de la O Chávez.

Este es el tercer sindicato que tiene el Congreso local y de inmediato iniciará el proceso de toma de nota ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Este gremio surge como una escisión del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, que dirige César Iñiguez González, a quien un grupo de afiliados le exigió cuentas y ante la “cerrazón” para transparentar el estado financiero del sindicato, alrededor de 100 empleados crearon el Sindicato Autónomo.

Raúl de la O Chávez era secretario de Organización del otro gremio y labora como Jefe de Apoyo Informático en la Coordinación de Servicios Generales. Ha trabajado en la modernización tecnológica del Poder Legislativo.

En su primer discurso, el nuevo líder dijo que “buscábamos transparencia, porque nos la merecemos como trabajadores; en un tiempo récord estamos conformando una organización que nos defienda con ética”.

Para marcar distancia con los otros gremios, dejaron claro que queda prohibida la reelección para el secretario general y harán una apuesta radical por la rendición de cuentas.

Anunció que se pondrá a disposición una plataforma tecnológica que permitirá la consulta en tiempo real del destino de las cuotas, con cortes de caja mensuales.

La agrupación se adhirió a la Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE) que dirige José Miguel Leonardo Cisneros.