Morena Jalisco destaca avances organizativos y pide a FGR atraer caso de verificación vehicular

La presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, reconoció el trabajo de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, al frente del partido, y señaló que durante su gestión se incrementó la afiliación de tres a 12 millones de militantes, además de consolidarse la estructura territorial.

Indicó que se han conformado más de 71 mil comités seccionales y más de 2 mil consejos municipales. “Lo que demuestra que Morena tiene estructura territorial real, arraigo social y una militancia activa”, expresó.

También destacó la creación de la escuela municipalista, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Formación Política y la renovación del periódico Regeneración, así como la implementación del Decálogo para Autoridades Emanadas de Morena.

En otro tema, Pérez García solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga la denuncia presentada por presuntas irregularidades en el programa de verificación vehicular en Jalisco, al señalar falta de avances en el ámbito local.

“Tenemos documentado cómo, en 2019, funcionarios públicos le entregaron el contrato de la verificación vehicular de Jalisco a una empresa estadounidense que no cumplía ni los requisitos básicos para ganarlo, y posteriormente se amplió el contrato de 15 a 19 años, además de aumentar el precio por cada verificación, violando la Ley de Compras del estado”, afirmó.

Añadió que uno de los funcionarios involucrados en el proceso de licitación fue posteriormente contratado por la empresa beneficiada. “Hay una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado que lleva desde 2023 sin avanzar.

En enero de 2026 se presentó una nueva denuncia con más elementos y pruebas, y solo le acumularon a la carpeta vieja que lleva años sin resolverse por lo que hemos decidido solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso”, indicó.

La dirigente consideró que la actuación de la autoridad local ha sido insuficiente. “Ya no estamos ante una simple omisión: estamos ante una situación que requiere una mirada externa, independiente e imparcial”, concluyó.