Modelo “La Ciudad que te Cuida” reduce 28% los delitos en Guadalajara y mejora percepción de seguridad

La estrategia “La Ciudad que te Cuida”, impulsada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo, ha logrado resultados contundentes en materia de seguridad en Guadalajara. Este programa ha permitido reducir en un 28 por ciento los delitos de alto impacto, detener a 22 bandas delictivas y aumentar en 10 puntos la percepción de seguridad entre la población, de acuerdo con datos del INEGI, la mejor cifra registrada desde 2017.

El modelo de seguridad del gobierno de Delgadillo se basa en la Policía de Proximidad, con la intención de que las y los vecinos conozcan a los comandantes que los cuidan, además de integrar servicios públicos de calidad y políticas sociales que fomenten la igualdad y la justicia. La presidenta ha señalado que la seguridad es el tema más importante, y por ello su administración concentra todos los esfuerzos en garantizar tranquilidad a las familias tapatías.

Para fortalecer esta estrategia, se han activado 353 chats vecinales que permiten a las y los habitantes comunicarse directamente con la Policía, facilitando una atención más cercana y efectiva. Asimismo, el gobierno municipal destinó para 2025 un presupuesto de 2 mil 501 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento del total, enfocado en garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

Como tú, reconozco que el tema más importante es la seguridad, por eso, en este primer año de nuestro Gobierno todos los esfuerzos han estado concentrados en mejorar la seguridad.



Como tú, reconozco que el tema más importante es la seguridad, por eso, en este primer año de nuestro Gobierno todos los esfuerzos han estado concentrados en mejorar la seguridad.

Todos los días trabajamos para cuidar de ti y tu familia.

Entre las acciones realizadas destacan la inversión de 60 millones de pesos en equipamiento policial, la apertura del Juzgado Cívico 6 y la Unidad de Mediación 2 en el oriente de la ciudad con 14.5 millones de pesos, y la integración de 260 nuevos policías especializados en proximidad. Vero Delgadillo afirmó que su administración continuará trabajando para consolidar a Guadalajara como un lugar seguro, tranquilo y propicio para el desarrollo y la construcción de comunidad.