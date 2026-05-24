COBUPEJ participa en jornada de búsqueda individualizada en Tlajomulco y Zapopan

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La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) participó en una jornada de búsqueda individualizada en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, con el objetivo de dar con el paradero de Carlos Maximiliano y Héctor Daniel, desaparecidos en 2020 y 2021 respectivamente.

Las acciones se desarrollaron del 18 al 22 de mayo, bajo coordinación interinstitucional y con el acompañamiento de familiares e integrantes del colectivo Luz de Esperanza. Se aplicaron herramientas tecnológicas y manuales especializadas en búsqueda en campo, como drones, GPS, georadar, sondas metálicas, equipo para rapel, entre otros.

Durante los trabajos se registraron hallazgos de restos óseos en zonas de Tlajomulco y Zapopan, mismos que serán analizados por peritos para determinar su posible identidad. Las labores incluyeron recorridos en colonias como Hacienda de Santa Fe, Chulavista, Puerta Real, Cima del Sol y Mesa Colorada Poniente, así como maniobras en la Carretera a Saltillo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Agua Prieta.

En el operativo participaron la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Célula de Búsqueda de la Policía de Zapopan, Protección Civil y Bomberos Zapopan, además de familiares de personas desaparecidas.

La COBUPEJ refrendó su compromiso con la búsqueda y localización de personas desaparecidas mediante acciones coordinadas, el uso de tecnología especializada y la atención permanente a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

La jornada también permitió fortalecer la colaboración con colectivos ciudadanos, quienes aportaron información valiosa sobre posibles puntos de interés y acompañaron cada una de las acciones en campo. Este trabajo conjunto refuerza la importancia de la participación social en los procesos de búsqueda y en la construcción de confianza entre instituciones y familias.